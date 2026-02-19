Vušković ostavio sve bez teksta: Otišao u Split i pokazao što znači prava posvećenost

Luka Vušković, jedan od najperspektivnijih mladih igrača svijeta i već praktički standardni član hrvatske reprezentacije, trenutačno briljira u dresu HSV-a na posudbi iz Tottenhama. Mladi stoper, ponikao u Hajduku, ove sezone impresionira Bundesligu, a grad Hamburg i stručni stožer njegovog kluba ostali su zapanjeni njegovom predanošću i radnom etikom.

Vušković je ovog ljeta stigao u HSV na posudbu iz Tottenhama i odmah se nametnuo kao standardni prvotimac. Dosad je odigrao 19 utakmica u Bundesligi, postigao četiri gola i svojim nastupima dokazao da vrijednost njegove karijere rapidno raste – mnogi smatraju da njegova tržišna vrijednost sada prelazi 50 milijuna eura.

Iako je Tottenham vlasnik njegovog ugovora i planira ga uključiti u prvi tim sljedeće sezone, nije isključeno da bi ga londonski klub mogao prodati ukoliko stigne ponuda koju je teško odbiti.

Posvećenost mladog Hrvata najbolje se vidjela tijekom kratkog odmora u Splitu. Nakon što je zbog petog žutog kartona u susretu protiv Union Berlina morao preskočiti utakmicu HSV-a protiv Mainza, trener Merlina Polzin dao mu je dozvolu za nekoliko dana odmora u rodnom gradu. No ono što je Vušković radio u Splitu šokiralo je njemački stručni stožer.

"Luka je otišao na kratki odmor, ali kada sam vidio GPS podatke... nevjerovatno. Ovo je više bio trening na drugoj lokaciji nego odmor. Sve osim odmora. Impresivno", komentirao je trener HSV-a.

Mladi stoper, tek 18 godina star, pokazuje izvanrednu disciplinu i profesionalizam koji rijetko viđamo kod igrača njegove dobi.

POGLEDAJTE VIDEO: Tottenham je dočekao novog Hrvata, a Crouch se prisjetio poznate kolonije: Stajlinzi su tada bili drugačiji