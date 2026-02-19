FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
oduševio HSV /

Vušković ostavio sve bez teksta: Otišao u Split i pokazao što znači prava posvećenost

Vušković ostavio sve bez teksta: Otišao u Split i pokazao što znači prava posvećenost
×
Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn/imago sportfotodienst/Profimedia

Trener Merlina Polzin dao mu je dozvolu za nekoliko dana odmora u rodnom gradu

19.2.2026.
13:29
Sportski.net
Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn/imago sportfotodienst/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Luka Vušković, jedan od najperspektivnijih mladih igrača svijeta i već praktički standardni član hrvatske reprezentacije, trenutačno briljira u dresu HSV-a na posudbi iz Tottenhama. Mladi stoper, ponikao u Hajduku, ove sezone impresionira Bundesligu, a grad Hamburg i stručni stožer njegovog kluba ostali su zapanjeni njegovom predanošću i radnom etikom.

Vušković je ovog ljeta stigao u HSV na posudbu iz Tottenhama i odmah se nametnuo kao standardni prvotimac. Dosad je odigrao 19 utakmica u Bundesligi, postigao četiri gola i svojim nastupima dokazao da vrijednost njegove karijere rapidno raste – mnogi smatraju da njegova tržišna vrijednost sada prelazi 50 milijuna eura.

Iako je Tottenham vlasnik njegovog ugovora i planira ga uključiti u prvi tim sljedeće sezone, nije isključeno da bi ga londonski klub mogao prodati ukoliko stigne ponuda koju je teško odbiti.

Posvećenost mladog Hrvata najbolje se vidjela tijekom kratkog odmora u Splitu. Nakon što je zbog petog žutog kartona u susretu protiv Union Berlina morao preskočiti utakmicu HSV-a protiv Mainza, trener Merlina Polzin dao mu je dozvolu za nekoliko dana odmora u rodnom gradu. No ono što je Vušković radio u Splitu šokiralo je njemački stručni stožer.

"Luka je otišao na kratki odmor, ali kada sam vidio GPS podatke... nevjerovatno. Ovo je više bio trening na drugoj lokaciji nego odmor. Sve osim odmora. Impresivno", komentirao je trener HSV-a.

Mladi stoper, tek 18 godina star, pokazuje izvanrednu disciplinu i profesionalizam koji rijetko viđamo kod igrača njegove dobi.

POGLEDAJTE VIDEO: Tottenham je dočekao novog Hrvata, a Crouch se prisjetio poznate kolonije: Stajlinzi su tada bili drugačiji

Luka VuškovićHsvSplitTrening
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx