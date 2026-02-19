FREEMAIL
BIO JE LJUT

Sučić bez milosti nakon šamara u Norveškoj: 'Nije važno igramo li na ulici!'

Sučić bez milosti nakon šamara u Norveškoj: 'Nije važno igramo li na ulici!'
Foto: NTB, NTB/Alamy/Profimedia

Inter, prvoplasirana momčad talijanskog prvenstva, za tjedan dana će ugostiti Bodo/Glimt

19.2.2026.
14:04
Hina
NTB, NTB/Alamy/Profimedia
Inter ne smije tražiti izliku u hladnoći i umjetnoj travi nakon što je u srijedu navečer izgubio s 1-3 od norveškog Bodo/Glimta u Ligi prvaka, nego vjerovati u pobjedu u uzvratu, izjavio je njegov veznjak Petar Sučić.

„Još uvijek ne znam što nije funkcioniralo. Moramo pogledati utakmicu i analizirati ju“, rekao je nakon poraza u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u osminu finala.

„Ali oni su zabili tri gola, a mi jedan. Golovi su najvažniji u nogometu. No još uvijek ništa nije gotovo jer nas čeka uzvrat na našem terenu gdje ćemo dati sve od sebe kako bismo pobijedili i prošli dalje“, dodao je za klupsku televiziju.

Sučić, 22-godišnji hrvatski reprezentativac, odigrao je svih 90 minuta u Norveškoj gdje je temperatura iznosila -4 Celzijeva stupnja, a stadion imao umjetnu travu.

„Ne trebamo tražiti izlike. Teren je bio isti i njima i nama. Jedino što je važno jest da je ovo utakmica Lige prvaka u kojoj moramo više igrati obranu i biti opasniji u napadu, te zabijati više golova“, rekao je.

Bodo/Glimt je poveo u 10. minuti pogotkom Sondre Brunstadta Feta, a u 20. minuti je izjednačio Pio Esposito. Za Norvežane su u drugom dijelu zabili golove Jens Petter Hauge u 61. minuti te Kasper Hogh u 64.

„Mi smo Inter iz Milana, igramo u Ligi prvaka, klub smo najviše razine, pa nikakva opravdanja ne smijemo tražiti. Nije važno igramo li na travi ili na ulici, moramo nastojati pobijediti“, izjavio je Sučić.

To mu je bio 35. nastup za Inter ove sezone, za koji je zabio dva gola i upisao dvije asistencije.

„Moramo ostati mirni jer igramo uzvrat doma. Vjerujemo da možemo pobijediti  i proći dalje“, poručio je.

Inter, prvoplasirana momčad talijanskog prvenstva, za tjedan dana će ugostiti Bodo/Glimt.

najčitanije
