SVE MAJSTORIJE /

Pogledajte kako je Valverde u 22 minute zabio hat-trick i uništio Manchester City

Pogledajte kako je Valverde u 22 minute zabio hat-trick i uništio Manchester City
Foto: Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia

Velika noć Valverdea u Ligi prvaka

11.3.2026.
22:43
M.G.
Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia
Real Madrid u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka na svom terenu je u prvom oluvremenu vodio 3-0 protiv Manchester Cityja, a sva tri gola za Kraljevski klub zabio je sjajni veznjak Fede Valverde.

Prvi gol, za 1-0, Valverde je postiao u 20. minutikada je pobjegao obrani građana nakon ispucavanja Realovog golmana Courtoisa. Pgodak pogledajte OVDJE.

Drugi pogodak Valverde je postigao sedam minuta kasnije sjajnim udacem s desetak metara. Pogledajte ga OVDJE.

Treći gol Valverde je zabio u 42. minuti sjajnom reakcijom nakon ubacivanja u kazneni prostor Cityja. Gol pogledajte OVDJE.

Fede ValverdeReal MadridManchester CityLiga Prvaka
