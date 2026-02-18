Nastavlja se Liga prvaka: Leko protiv Simeonea, Sučić na teškom gostovanju s Interom

Eliminacijska faza Lige prvaka 0 Bodo/Glimt : 0 Inter

Qarabag - Newcastle 18:45

Club Brugge - Atletico Madrid 21:00

Olympiacos - Bayer Leverkusen 21:00

Uživo

Program otvaraju Qarabag i Newcastle u 18:45!

Najava

Nakon što je u grupnoj fazi Lige prvaka osam prvoplasiranih izborilo izravni put u osminu finala, sada će momčadi plasirane od devetog do 24. mjesta tražiti svoj put u europskom proljeću. Utorak i srijeda donose svaki po četiri (prve) utakmice play-offa.

U utorak je Real Madrid slavio na gostovanju kod Benfice, Kovačeva Borussia je s 2:0 na domaćem terenu pobijedila Atalantu. PSG je nakon preokreta slavio u Monacu s 3:2, a Galatasaray će u Torino ponijeti velikih 5:2 nakon što su dobili Juventus.

Srijeda donosi nove četiri utakmice. U ranijem terminu od 18:45 igraju Qarabag i Newcastle. U 21 sati će Ivan Leko sa svojim Bruggeom dočekati Atletico Madrid, Bodo/Glimt dočekuje Inter Petra Sučića, a Olympiacos Leverkusen.

