IDE LUDNICA /

Nastavlja se Liga prvaka: Leko protiv Simeonea, Sučić na teškom gostovanju s Interom

Nastavlja se Liga prvaka: Leko protiv Simeonea, Sučić na teškom gostovanju s Interom
Foto: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tijek utakmica možete pratiti UŽIVO na portalu Net.hr

18.2.2026.
18:30
Sportski.net
Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
Eliminacijska faza Lige prvaka
18.02.2026.
21:00
0
Bodo/Glimt
 
:
0
Inter
 

Qarabag - Newcastle 18:45

Club Brugge - Atletico Madrid 21:00

Olympiacos - Bayer Leverkusen 21:00

Uživo

Program otvaraju Qarabag i Newcastle u 18:45!

 

 

Najava

Nakon što je u grupnoj fazi Lige prvaka osam prvoplasiranih izborilo izravni put u osminu finala, sada će momčadi plasirane od devetog do 24. mjesta tražiti svoj put u europskom proljeću. Utorak i srijeda donose svaki po četiri (prve) utakmice play-offa.

U utorak je Real Madrid slavio na gostovanju kod Benfice, Kovačeva Borussia je s 2:0 na domaćem terenu pobijedila Atalantu. PSG je nakon preokreta slavio u Monacu s 3:2, a Galatasaray će u Torino ponijeti velikih 5:2 nakon što su dobili Juventus.

Srijeda donosi nove četiri utakmice. U ranijem terminu od 18:45 igraju Qarabag i Newcastle. U 21 sati će Ivan Leko sa svojim Bruggeom dočekati Atletico Madrid, Bodo/Glimt dočekuje Inter Petra Sučića, a Olympiacos Leverkusen

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Lovre Klarica uoči Zagreba i PSG-a okršaja za osminu finala: 'U ovome vidim našu šansu'

