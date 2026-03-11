Anđela prozvala Petra, a njezina iskrenost ga zatekla: 'Ne volim biti neprimijećena'

U RTL-ovom showu 'Gospodin Savršeni' u kojemu sudionici traže ljubav atmosfera postaje sve napetija, a emocije sve otvorenije. Nakon opuštenog tematskog partyja maske su pale pa su kandidati počeli iskreno govoriti o ljubomori, simpatijama i onome što zapravo očekuju od partnera. Dok se jedni bore za Petrovu pažnju, drugi počinju preispitivati vlastite poteze.

U središtu zbivanja našla se Anđela, koja je odlučila uzeti stvar u svoje ruke i izravno se obratiti Petru. Objasnila je da joj je važna iskrenost i da uvijek reagira prema vlastitom osjećaju. U razgovoru nije skrivala ni svoju ljubomornu stranu, a Petrovu je osobnost opisala prilično otvoreno. Rekla mu je da je stekla dojam da je pomalo umišljen, ali i priznala da joj se sviđa njegov karakter.

“Ja sam jako ljubomorna osoba i ne volim kad netko uživa u tuđoj pažnji”, rekla je, jasno dajući do znanja da joj igrice nisu zanimljive. Dodala je i da je imala osjećaj kako je Petar tjednima uopće ne primjećuje.

Foto: RTL

“Ne volim biti neprimijećena, a kod njega sam bila već dva tjedna”, objasnila je zašto je odlučila otvoreno progovoriti.

Petar je priznao da ga je njezina izravnost iznenadila, ali i zaintrigirala. Istaknuo je da mu takav pristup zapravo odgovara jer voli kada ga netko “malo razdrma” i pokaže karakter.

