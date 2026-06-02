Golovi pljušte na sve strane: Pripreme za SP donijele pravi nogometni show

Austrija, Norveška i Turska su sinoć odigrale prijateljske utakmice u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo koje se od 11. lipnja do 19. swrpnja održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi.

Austrijanci su pobijedili Tunis 1-0 na stadionu Ernst Happel u Beču. Bili su s igračem manje od 36. minute, isključen je Konrad Laimer, a Marcel Sabitzer postigao je jedini gol u 63. minuti. Austrija je u skupini J na Svjetsko prvenstvu, a otvara ga 17. lipnja utakmicom protiv Jordana. Nakon toga joj slijede ogledi protiv Argentine 223. lipnja te protiv Alžira 28. lipnja.

Norveška je bez svoje zvijezde Erlinga Haalanda pobijedila Švedsku 3-1 u Oslu. Sva su tri gola za domaću momčad pala u prvom poluvremenu, Jorgen Strand Larsen je bio dvostruki strijelac, a Antonio Nusa je zabio jedan gol. Jedini gol za Švedsku zabio je Alexander Isak u 76. minuti susreta. Norveška svjetsko prvenstvo otvara također 17. lipnja protiv Iraka, a u skupini I su joj suparnici još i Senegal (23. lipnja) te Francuska (26. lipnja).

Turci su pobijedili Sjevernu Makedoniju s uvjerljivih 4-0. Prvi gol pao je u drugoj minuti utakmice, a strijelac je bio Orkun Kokcu. Ostale golove za Tursku zabili su Uzun (16.), Deniz Gul (53.) i Baris Alper Yilmaz (70.). Turci u skupini D prvu utakmicu igraju protiv Australije 14. lipnja, zatim ih 20. lipnja čeka Paragvaj i 26. lipnja jedan od domaćina, SAD

Kolumbija je u utorak navečer u Bogoti bila bolja od Kostarike 3-1. Među strijelce za domaćine uvrstili su se Davinson Sanchez, Luis Diaz i Luis Javier Suarez, a za goste Andrey Soto. Kolumbija je u skupini K s Uzbekistanom (18. lipnja), DR Kongom (24. lipnja) i Portugalom (28. lipnja).

Prijateljska utakmica u Edmontonu između Kanade i Uzbekistana završila je pobjedom domaće momčadi od 2-0, nakon što su zabili Jonathan Osorio i Michael Nelson. Prvu utakmicu na SP Kanada igra protiv BiH 12. lipnja, zatim je 19. lipnja čeka Katar te Švicarska 24. lipnja, Uzbekistan nakon utakmice s Kolumbijom igra protiv Portugala 23. lipnja i onda protiv DR Kongo 28. lipnja.