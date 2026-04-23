LEGENDA KLUBA /

Njemački mediji prenose: Kramarić potpisuje novi ugovor, evo do kada ostaje u Njemačkoj

Njemački mediji prenose: Kramarić potpisuje novi ugovor, evo do kada ostaje u Njemačkoj
Foto: osnapix/Steven Mohr/imago sportfotodienst/Profimedia

23.4.2026.
23:21
Sportski.net
Andrej Kramarić na korak je do novog ugovora s TSG Hoffenheimom, piše njemački Sky. Aktualni ugovor istječe mu ovog ljeta, a pregovori su pri kraju, produženje bi ga zadržalo u klubu do 2028.

Napadač je formu potvrdio i nedavno protiv Borussia Dortmund, koju je srušio s dva gola iz penala. Ujedno je stigao do 138 pogodaka u Bundesligi i preskočio Uwe Seeler na vječnoj listi strijelaca.

Trener Christian Ilzer posebno ga je izdvojio, naglasivši njegovu radnu etiku i sigurnost u ključnim trenucima.

I s 34 godine Kramarić ostaje jedan od ključnih igrača, ove sezone sudjelovao je u 20 golova i potvrđuje status klupske legende.

Andrej KramarićHoffenheim
