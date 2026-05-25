Izraelski mediji tvrde: Netanyahu priznao da nema više utjecaja na Donalda Trumpa

Odnosi između izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i američkog predsjednika Donalda Trumpa više nisu tako jaki kao što su nekad bili, prema riječima urednika za vojna i sigurnosna pitanja izraelskih novina Haaretz. Komentator je rekao da je utjecaj Izraela na Trumpa smanjen i tvrdi da znakovi mogućeg sporazuma između Washingtona i Teherana nisu povoljni za Izrael.

Procjena dolazi usred rastuće zabrinutosti među izraelskim političkim i sigurnosnim odobama zbog izvješća da se Sjedinjene Države i Iran približavaju diplomatskom rješenju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu navodno je iza zatvorenih vrata priznao gubitak utjecaja na američkog predsjednika Donalda Trumpa u pogledu iranske politike, izvještava Times of Israel.

Zbog ubrzanog približavanja Washingtona i Teherana konačnom sporazumu, izraelski sigurnosni kabinet održao je hitan sastanak. Tel Aviv strahuje da će dogovor ublažiti pritisak na Iran i ostaviti njihovu nuklearnu infrastrukturu netaknutom. Dok se čeka službena objava sporazuma, izraelska strana izražava duboku zabrinutost zbog povezivanja primirja u Libanonu s iranskim dosjeom.

Iran ometa američki pregovarački tim?

Izrael se boji da bi američki predsjednik Donald Trump mogao težiti ograničenom sporazumu s Iranom koji bi ostavio ključna pitanja vezana uz Teheranov nuklearni program neriješenima, izvijestio je list Haaretz, pozivajući se na neimenovane izraelske izvore.

Novine navode da su izraelske zabrinutosti usmjerene na mogućnost da bi Washington mogao inzistirati na ograničenom sporazumu koji izbjegava rješavanje ključnih pitanja vezanih uz iranski nuklearni program, uključujući uklanjanje teheranskih zaliha obogaćenog urana, sprječavanje budućeg obogaćivanja i rješavanje iranskog programa balističkih raketa.

Izvori navode da izraelski sigurnosni establišment vjeruje da Iran "ometa" američki pregovarački tim, dok su šanse za postizanje šireg razumijevanja o nuklearnom dosjeu i dalje niske. Izvješće dolazi usred sve većih naznaka da se Washington i Teheran približavaju memorandumu o razumijevanju za okončanje rata, unatoč preostalim razlikama koje se uglavnom odnose na obogaćeni uran i konačne mehanizme provedbe.