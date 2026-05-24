Preokret ili nova prijetnja? Trump povukao kočnicu pregovorima s Iranom: 'Ne smije biti grešaka'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da je rekao svojim suradnicima da ne požuruju dogovor s Iranom, umanjivši nade da će doći do preokreta u tromjesečnom ratu što su dan ranije dale naslutiti obje strane.

Američka blokada iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu ostat će "u punoj snazi i učinku sve dok se ne dogovori, potvrdi i potpiše sporazum", napisao je Trump na mreži Truth Social.

Pregovori napreduju, a američki odnos s Iranom postao je profesionalniji i produktivniji, nastavio je i dodao: "Obje strane moraju uzeti vremena i napraviti to kako treba. Ne smije biti grešaka!"

Dan ranije, Trump je rekao da su Washington i Iran "uvelike ispregovarali" memorandum kojim će se ponovno otvoriti Hormuški tjesnac.

Američki državni tajnik Marco Rubio je izjavio da je kasnije u nedjelju moguća objava u vezi sa sporazumom s Iranom kojim bi se službeno mogao okončati rat na Bliskom istoku.

Nije bilo jasno je li sporazum na koji se Trump pozvao prvotni memorandum o kojem se raspravljalo ili puno složeniji i sveobuhvatniji mirovni dogovor za koji vjerojatno treba više vremena.

Razilaze se oko najsloženijih pitanja

Dvije strane i dalje se razilaze u najsloženijim pitanjima, poput iranskih nuklearnih ambicija i zahtjeva Teherana za ukidanjem sankcija i oslobađanjem desetaka milijardi dolara od nafte koji su zamrznuti u stranim bankama.

Visoki iranski izvor ranije je rekao Reutersu da će, ako iransko Vrhovno nacionalno vijeće sigurnosti odobri memorandum, poslati ga vrhovnom vjerskom vođi ajatolahu Modžtabi Hameneiju na konačno odobrenje.

Iranska novinska agencija Tasnim objavila je da su ostala razilaženja oko jedne ili dvije klauzule. Tasnim se pozvao na izvor koji je rekao da neće biti konačnog dogovora ako SAD nastavi stvarati prepreke.

Kao dodatni kamen spoticanja, vojni savjetnik Hameneija rekao je da Teheran ima zakonsko pravo upravljati Hormuškim tjesnacem, iako nije bilo jasno odnosi li se to na odlučivanje koji brodovi mogu prolaziti.

Iranska revolucionarna garda objavila je da su 33 broda prošla kroz tjesnac u protekla 24 sata, nakon što su dobila odobrenje od Teherana, što je i dalje znatno manje u odnosu na 140 brodova koliko ih je dnevno prolazilo prije rata.