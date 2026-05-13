ZANIMLJIVO /

Otkriveno s kim se Netanyahu sastao u tajnosti: 'Došlo je do povijesnog proboja'

Foto: Ronen Zvulun/AFP/Profimedia

UAE je jedna od samo nekoliko arapskih država s diplomatskim odnosima s Izraelom

13.5.2026.
20:55
Hina
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu posjetio je Ujedinjene Arapske Emirate i potajno se sastao s emiratskim čelnikom šeikom Kalifom bin Zajedom al-Nahjanom tijekom rata s Iranom, prenosi u srijedu Reuters.

Prema izjavi ureda izraelskog premijera, sastanak je rezultirao "povijesnim probojem" u odnosima između Izraela i Emirata.

Ta je izjava prva potvrda sastanka između Netanyahua i al-Nahjana.

Odnosi uspostavljeni 2020. godine 

UAE je jedna od samo nekoliko arapskih država s diplomatskim odnosima s Izraelom.

Oni su uspostavljeni 2020. Abrahamovim sporazumima, potpisanim između Izraela i nekoliko arapskih država. 

Bilo je to značajno vanjskopolitičko postignuće Benjamina Netanyahua i američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je tada obnašao prvi mandat.

POGLEDAJTE VIDEO: Krhko primirje na rubu pucanja: Izrael i Libanon ga krše, a Trump poručuje da može čekati

IzraelUjedinjeni Arapski EmiratiBenjamin Netanyahu
