Otkriveno s kim se Netanyahu sastao u tajnosti: 'Došlo je do povijesnog proboja'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu posjetio je Ujedinjene Arapske Emirate i potajno se sastao s emiratskim čelnikom šeikom Kalifom bin Zajedom al-Nahjanom tijekom rata s Iranom, prenosi u srijedu Reuters.

Prema izjavi ureda izraelskog premijera, sastanak je rezultirao "povijesnim probojem" u odnosima između Izraela i Emirata.

Ta je izjava prva potvrda sastanka između Netanyahua i al-Nahjana.

Odnosi uspostavljeni 2020. godine

UAE je jedna od samo nekoliko arapskih država s diplomatskim odnosima s Izraelom.

Oni su uspostavljeni 2020. Abrahamovim sporazumima, potpisanim između Izraela i nekoliko arapskih država.

Bilo je to značajno vanjskopolitičko postignuće Benjamina Netanyahua i američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je tada obnašao prvi mandat.

