RAT BEZ KRAJA /

Izrael nastavlja s udarima na Gazu i Bejrut: Ubijen je sin vođe Hamasa

Foto: profimedia, screenshot x

7.5.2026.
11:46
Dužnosnik Hamasa Basim Naim potvrdio je ubojstvo Azzama al-Hayye, sina Khalila al-Hayye, u izraelskom zračnom napadu na Gazu. Riječ je o četvrtom sinu Hamasovog prognanog vođe Gaze koji je ubijen u izraelskim napadima, javlja Al Jazeera

Al-Hayya, koji ima sedmero djece, preživio je više izraelskih pokušaja atentata na njega. U izraelskom napadu u glavnom gradu Katara Dohi prošle godine, usmjerenom na vodstvo Hamasa, ubijen je jedan od njegovih sinova, iako je al-Hayya preživio.

Dva druga sina ubijena su u prošlim izraelskim pokušajima atentata na njega u napadima na Gazu 2008. i 2014. godine.

Novi napad na Bejrut

Izrael je u srijedu prvi put napao Bejrut otkako je prošlog mjeseca pristao na primirje s Hezbolahom, rekavši da je meta napada bio zapovjednik elitnih snaga Radwan u južnim predgrađima grada.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Israel Katz najavili su akciju u zajedničkoj izjavi. Izraelski mediji izvijestili su da je zapovjednik ubijen u napadu, ali zasad nema potvrde Hezbolaha.

Primirje u Libanonu poduprlo je šire primirje između SAD-a i Irana, a prekid izraelskih napada u Libanonu bio je ključni iranski zahtjev.

Dok Iran i SAD kažu da se približavaju dogovoru o prekidu sukoba, napadi prijete primirju koje je zaustavilo izraelske napade na Bejrut.

Izraelske snage ostale su u područjima južno od rijeke Litani, a napadi su se nastavili u južnom Libanonu. Iranski saveznik Hezbolah odgovorio je pucnjavom i lansiranjem dronova na izraelske vojnike.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
