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NEVIĐEN SLUČAJ /

Nevjerojatan problem na Mundijalu: Iran ostao bez igrača zbog američke vize?

Nevjerojatan problem na Mundijalu: Iran ostao bez igrača zbog američke vize?
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Foto: Handout/AFP/Profimedia

Iranska novinska agencija Irna objavila je da je kapetan reprezentacije Mehdi Taremi prilikom odlaska iz SAD-a imao problema na aerodromu u Los Angelesu

16.6.2026.
12:21
Hina
Handout/AFP/Profimedia
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Iranski državni mediji objavili su da je jednom njihovom nogometašu, koji nastupa na SP-u u SAD-u, Kanadi i Meksiku, istekla viza, a riječ je o krilnom igraču Mehdiju Torabiju. 

On je dobio vizu za jednokratni ulazak u SAD-u što je iskoristio za utakmicu protiv Novog Zelanda u Los Angelesu, koja je završila remijem 2-2. Iranski nogometni savez uputio zahtjev za izdavanje nove vize za Torabija, kako bi mogao igrati u predstojećim utakmicama protiv Belgije i Egipta.

Iranska novinska agencija Irna objavila je da je kapetan reprezentacije Mehdi Taremi prilikom odlaska iz SAD-a imao problema na aerodromu u Los Angelesu. Nakon utakmice s Novim Zelandom svi iranski nogometaši vratili su se u Meksiko gdje im je reprezentativni kamp za vrijeme trajanja svjetskog prvenstva.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Iran
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