Evo zašto su Andrew i Fergie bili 'najsretniji razvedeni par na svijetu'

Rijetko koji kraljevski odnos je desetljećima toliko zbunjivao i fascinirao javnost kao onaj Andrewa Mountbatten-Windsora, nekadašnjeg princa Andrewa, i Sarah Ferguson.

Njihova priča, koja je započela kao bajka, brzo se pretvorila u vrtlog skandala, da bi se nakon razvoda ustalila u neobičnoj harmoniji suživota koja je prkosila svim pravilima. Sebe su nazivali "najsretnijim razvedenim parom na svijetu", no njihov jedinstveni pakt na kraju je ipak slomljen pod teretom optužbi koje su ih oboje povukle na dno, ostavljajući iza sebe samo ruševine nekadašnje slave i obiteljskog jedinstva.

Bajka s potpisom princeze Diane

Iako su se poznavali od djetinjstva, igrajući se uz rubove polo terena na kojima su igrali njihovi očevi, putovi Andrewa i Sarah Ferguson, poznatije kao Fergie, ponovno su se isprepleli tek 1985. godine.

Ključnu ulogu u njihovom spajanju odigrala je princeza Diana, Fergiena bliska prijateljica, koja ju je pozvala na zabavu u dvorac Windsor tijekom prestižnog tjedna Royal Ascota. Prema Andrewovim riječima, organizatori su ih smjestili jedno pored drugog za večerom i "tada je sve krenulo".

Njihova romansa brzo je napredovala. Fergie, kći menadžera polo kluba princa Charlesa, svojom je karizmom i opuštenim duhom unijela svježinu u stroge dvorske hodnike. Ubrzo je osvojila simpatije kraljice Elizabete II., s kojom je dijelila ljubav prema konjima, ali i princa Philipa, kojeg je impresionirala svojim oštrim smislom za humor.

Manje od godinu dana nakon što su započeli vezu, Andrew je zaprosio Sarah na svoj 26. rođendan, poklonivši joj unikatni prsten s burmanskim rubinom koji je sam dizajnirao kako bi pristajao njezinoj crvenoj kosi.

Vjenčanje iz snova i surovo buđenje

Vjenčali su se 23. srpnja 1986. godine u Westminsterskoj opatiji, a ceremoniju su putem televizije pratili milijuni ljudi diljem svijeta.

Kraljica im je na dan vjenčanja dodijelila titule vojvode i vojvotkinje od Yorka, a poljubac na balkonu Buckinghamske palače činio se kao potvrda sretnog početka. Ubrzo su stigle i kćeri, princeza Beatrice 1988. i princeza Eugenie 1990. godine.

No, idila nije dugo trajala. Pukotine u braku pojavile su se vrlo rano, ponajviše zbog Andrewove karijere u mornarici koja ga je držala podalje od kuće veći dio godine. Fergie je kasnije otkrila da su se u prvih pet godina braka viđali tek četrdesetak dana godišnje. "Cijelu prvu trudnoću provela sam sama", izjavila je jednom prilikom.

Osjećala se izolirano, kritizirano zbog svoje težine i nesnalaženja u krutim protokolima, a pritisak medija i dvora postajao je neizdrživ.

Skandali, razvod i pakt koji je zbunjivao svijet

U ožujku 1992. godine, nakon gotovo šest godina braka, par je objavio da se razilazi. No, najgori udarac tek je slijedio. U kolovozu iste godine, dok je Fergie ljetovala s kraljevskom obitelji u Balmoralu, tabloidi su objavili paparazzo fotografije na kojima se sunča u toplesu dok joj američki financijski savjetnik John Bryan ljubi nožne prste. Skandal je odjeknuo svijetom, a vojvotkinja od Yorka preko noći je postala prognanik iz kraljevske obitelji.

Razvod je finaliziran u svibnju 1996. godine. Sarah je izgubila oslovljavanje "Njezino Kraljevsko Visočanstvo", ali je zadržala titulu vojvotkinje od Yorka i, što je najvažnije, Andrewovu nepokolebljivu podršku. Upravo je tada započelo najneobičnije poglavlje njihove priče. Unatoč razvodu, ostali su nerazdvojni.

Nastavili su zajedno ljetovati, odgajati kćeri, a od 2008. godine Fergie je živjela s Andrewom u Royal Lodgeu, njegovoj rezidenciji u Windsoru. "Mi smo najsretniji razvedeni par na svijetu. Živimo u istoj kući, ali to je velika kuća, pa je u redu", rekla je u jednom intervjuu, opisujući njihov odnos kao jedinstvenu bajku utemeljenu na kompromisu, komunikaciji i suosjećanju.

Početak kraja: sjena Jeffreyja Epsteina

Njihov nekonvencionalni aranžman godinama je funkcionirao, no oblaci su se počeli nadvijati nad njihovim svijetom. Prvo je Fergie 2010. uhvaćena u skandalu "novac za pristup", kada je tajno snimljena kako nudi pristup Andrewu u zamjenu za 500.000 funti. Ipak, to je bila tek uvertira u katastrofu koja je uslijedila.

Globalna pozornost usmjerila se na Andrewovo prijateljstvo s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. Optužbe Virginije Giuffre, koja je tvrdila da ju je Andrew seksualno zlostavljao dok je kao 17-godišnjakinja bila žrtva Epsteinove mreže trgovine ljudima, srušile su njegov ugled. Nakon katastrofalnog intervjua za BBC-jev Newsnight 2019. godine, u kojem je nespretno nijekao optužbe, bio je prisiljen povući se s kraljevskih dužnosti.

Cijelo to vrijeme, Fergie mu je javno pružala bezrezervnu podršku.

No, skandal je na kraju zahvatio i nju. Objavljeni su e-mailovi iz 2011. u kojima je Epsteina nazivala "čvrstim, velikodušnim i vrhunskim prijateljem", zbog čega je nekoliko dobrotvornih organizacija prekinulo suradnju s njom.

Konačni pad: gubitak titula, doma i zajedništva

Slom je bio postepen, ali konačan. U siječnju 2022. Andrewu su oduzete vojne titule, a nakon nagodbe u građanskoj parnici s Giuffre, postalo je jasno da za njega nema povratka. Krajem 2025. godine, kralj Charles III. pokrenuo je proces oduzimanja njegovih preostalih titula, uključujući i titulu princa. Andrew je postao Andrew Mountbatten-Windsor, a posljedično je i Sarah izgubila svoju kurtoaznu titulu vojvotkinje od Yorka.

Posljednji i najsimboličniji udarac bio je nalog da napuste Royal Lodge, dom koji su dijelili gotovo dva desetljeća. Njihov pakt o zajedničkom životu time je i fizički prekinut. Izvori bliski paru potvrdili su da su krenuli odvojenim putevima; Andrew se preselio na imanje Sandringham, dok je Sarah odlučila potražiti vlastiti put, navodno razmišljajući o životu u inozemstvu. Njihov nekoć neraskidivi savez, koji su opisivali kao "stol s četiri noge" zajedno s kćerima, napukao je pod nezamislivim pritiskom.

Od vrtoglave romanse i vjenčanja iz bajke, preko javnog srama do desetljeća jedinstvenog partnerstva nakon razvoda, priča Andrewa i Fergie završila je u potpunom krahu. Skandali su se pokazali jačima od njihove neobične odanosti, zauvijek zapečativši sudbinu para čija je ljubavna priča, nekoć simbol moderne kraljevske obitelji, postala opomena o padu s vrtoglavih visina.

