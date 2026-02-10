Roditelji do smrti izgladnjivali dijete (3): Riječi oca odzvanjaju, porota u suzama

Porota Pokrajinskog suda u Innsbrucku, glavnom gradu austrijske pokrajine Tirol, predvođena sucem Andreasom Mairom u ponedjeljak je jednoglasno donijela presudu o doživotnim zatvorskim kaznama monstruoznim roditeljima. Par, oboje stari 27 godina, iz Kufsteina, svog trogodišnjeg Eliosa zvjerski su psihički i fizički zlostavljali, sve dok nije umro u teškim mukama od gladi i žeđi, u svibnju 2024. godine, piše Fenix.

Presuda još nije pravomoćna. Austijski mediji pišu kako su porotnici bili jednoglasni u svim pitanjima, a sudbina nesretnog Eliasa potresla je sve u sudnici. Neki od porotnika nisu mogli skriti suze. Poznata austrijska sudska vještakinja, psihijatrica Adelheid Kastner proglasila je roditelje mentalno uračunljivima, ali im je dijagnosticirala poremećaj osobnosti sa sadističkim crtama. Na početku suđenja priznali su krivicu.

U svojoj uvodnoj riječi tužiteljica je rekla poroti da su roditelji, koji su ga trebali štititi, ubili sina na perfidni i podmukao način. Opisala je "mističan prividni svijet" u koji su roditelji "upali" zbog teške financijske situacije. Vjerovali su da u tijelu njihovog djeteta prebiva demon i da moć tog demona ovisi o djetetovim fizičkom stanju. Stoga je prema njihovom mišljenju dječak morao umrijeti što je moguće bolnije. Elias je umro nakon pet mjeseci mučenja: Sam i gol, u mukama koje su mu nanosili vlastiti roditelji. Na kraju su mu, zbog pothranjenosti, otkazali vitalni tjelesni organi.

Imao je samo četiri kilograma

Forenzička patologinja Elke Doberentz rekla je kako se moglo zaključiti da je dijete umrlo od gladi i žeđi samo gledajući ga. Težio je samo četiri kilograma. Imaju je tragove na zglobovima i gležnjevima. Dječak je pronađen mrtav u svom krevetu 19. svibnja 2024. godine. Otac je pozvao policiju. Roditelji su prvo hospitalizirani, a potom uhićeni. Obitelj je imala financijske probleme, a nisu imali velikog kontakta s okolinom osim s roditeljima dječakovog oca.

Tužiteljica je poroti opisala strahote koje je dječak prolazio. Danima i noćima bio bi zaključan u svojoj sobi, a kasnije u WC-u bez prozora s ugašenim svjetlom.

“Usta su mu često bila zalijepljena trakom, ruke i noge vezane kablovima”, dodala je tužiteljica. U početku je Elias, koliko god mu je to snaga dopuštala, lupao po vratima da ga netko pusti vani. Njegova najstarija sestra od šest godina, istražiteljima je rekla kako više nije mogla podnijeti to lupanje. Zlodjela su navodno dokumentirana chatovima, fotografijama i video-zapisima.

Roditelji poticali jedan drugoga da unište dječaka

Prema optužnici, osumnjičeni roditelji su navodno poticali jedan drugoga da "unište" dječaka. Tijekom ispitivanja majka je izjavila da u njezinom sinu prebiva "demon" kojeg su krivili za tešku financijsku situaciju obitelji. Roditelji imaju još tri kćeri, Eliasovu blizanku, te jednogodišnjakinju i šestogodišnjakinju koje nisu pokazivale znakove pothranjenosti. Nakon uhićenja roditelja smještene su u udomiteljske obitelji.

"Nikada se nismo suočili s nečim ovako strašnim u ovom okrugu, niti u cijeloj Austriji", rekla je državna tužiteljica Verena Pezzi u svojoj završnoj riječi. Sudac Andreas Mair u svom je obrazloženju objasnio da su olakotne okolnosti pri donošenju presude bili, priznanje zločina, prethodna nekažnjavanost optuženih i dužina trajanja postupka.

"Međutim otežavajuće okolnosti masovno nadmašuju one olakotne", istakao je Mair. Naveo je dugotrajno mučenje dječaka, njegovu jezivu smrt i muke koje je prošao prije smrti, količinu nasilja, zloupotrebu autoriteta, dječakovu bespomoćnost i "neprihvatljive motive" počinjenog zločina.

Otac: 'Moje ponašanje je neoprostivo'

U svojoj završnoj riječi, tužiteljica je govorila o paklenim mukama, koje je dječak trpio prije smrti.

"Nema objašnjenja za ono što sam učinio", rekao je optuženi dječakov otac, u kratkoj izjavi dodavši: "Ništa ne može ni približno objasniti što se događalo", rekao je i dodao da je njegovo ponašanje neoprostivo. Kaže da svaki dan žali zbog svojih postupaka, a posebno mu je žao što su njegova ostala djeca morala svjedočiti dječakovim patnjama i umiranju.

Njegov odvjetnik Matthias Holzmann, u kratkom je zahtjevu izjavio da je optuženik odrastao u vrlo zaštićenom okružju, i da "nikada nije naučio stajati na vlastitim nogama". Također je tvrdio da dječakov otac ima "određene mentalne deficite", u pogledu empatije. Zatražio je pošteno i objektivno suđenje. Majka ubijenog dječaka odbila je dati izjavu, pozivajući se na one svoje prethodne. Njezin odvjetnik Oliver Mathias, također nije davao nikakve daljnje izjave tijekom suđenja, na kojem su bili brojni medijski predstavnici i promatrači.

