Otac ugušio vlastitu kći (19): Bila je gola i u stanju raspadanja, a onda su policajci ušli u njegov stan

Obiteljska tragedija potresla je općinu Wimpassing u Welsu u Gornjoj Austriji gdje je otac ubio svoju 19-godišnju kćer, a onda presudio sebi.

Tri dana nakon što je prijavljeno da su nestali, pronađena su tijela mlade djevojke i 51-godišnjeg Mađara u njihovim stanovima.

Policajci su prvo pronašli 19-godišnjakinju, također mađarsku državljanku, koja je, prema pisanju austrijskih medija, ležala gola u svom stanu. Tijelo je već bilo u teškom raspadu, ali nije pokazivalo vidljive ozljede. Ubrzo nakon toga pronađeno je tijelo njezina oca u njegovom domu udaljenom deset minuta hoda, prenosi Fenix magazin.

Ugušio bolesnu kćer?

Zločin se, navodno, dogodio prije nekoliko tjedana, a istražitelji sada pokušavaju rekonstruirati tijek događaja. Slučaj je osobito težak jer su tijela u stanju raspadanja.

Policija sumnja da je otac ugušio kćer s invaliditetom zbog njezina zdravstvenog stanja pa sebi oduzeo život. Forenzički dokazi i obdukcija nisu otkrili naznake da je u slučaj bio uključen još netko.

Suicidalne i depresivne osobe u Hrvatskoj savjetodavnu pomoć mogu dobiti na više mjesta, a postoji i nekoliko telefonskih brojeva na kojima mogu zatražiti za psihološku pomoć:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida: 01 2376 335 (radi od 0 do 24 sata)

Plavi telefon: 01/4833888 (plavi-telefon@zg.t-com.hr)

Psihološki centar TESA: 01/4828888 (psiho.pomoc@tesa.hr)