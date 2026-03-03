Trener tajno snimao nogometašice u svlačionici: Zatvor? Niti blizu
'Imale su problema sa spavanjem, neke djevojke su povraćale'
Petr Vlachovsky, vrlo perspektivan češki trener u ženskom nogometu u rujnu 2023. uhićen je nakon što su procurile snimke iz svlačionice.
Vlachovsky je skrivenom kamerom snimao svlačionicu svojih igračica u klubu Slovácko. Igračice Slováckog tek su nakon uhićenja saznale da su tajno snimane. Četrnaest igračica snimljeno je Vlachovskyjevom minijaturnom kamerom skrivenom u ruksaku; najmlađa je imala 17 godina. Vlachovsky je također uhvaćen u posjedu materijala o seksualnom zlostavljanju djece.
Vlachovsky ja u svibnju 2025. kažnjen smiješnom kaznom od godine dana uvjetno i zabrane treniranja u Češkoj u duljini od pet godina. Niti dana nije proveo u zatvoru. "Neke moje suigračice počele su se brinuti da ih netko promatra, čak i kroz prozor. Imale su problema sa spavanjem, neke djevojke su povraćale“, rekla je za Seznam Zpravy Kristyna Janku, igračica Slováckog u vrijeme Vlachovskog uhićenja.
Može trenirati odmah u inozemstvu
Kako sada stvari stoje, Vlachovsky bi se mogao vratiti treniranju u Češkoj do kraja 2030., dok trenutno ne postoje zakonska ograničenja koja bi ga sprječavala da trenira u inozemstvu čak i prije toga. Žrtve nisu imale priliku prisustvovati javnom suđenju i nisu mogle uložiti žalbu na ono što igračice smatraju izuzetno blagom kaznom.
"To je smiješno“, rekla je Janku. "Svi se osjećamo isto u vezi s tim. Ali istražitelj me unaprijed upozorio da ne bismo trebali očekivati ništa posebno zbog čeških zakona, jer dječja pornografija ili seksualno zlostavljanje nisu klasificirani kao teški zločini.“
"Ova kazna nije dovoljna. Seksualno uznemiravanje bez kontakta je i dalje seksualno uznemiravanje i ovakvi slučajevi moraju se tretirati kao izuzetno ozbiljni“, poručuju iz FIFPro.
