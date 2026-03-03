FREEMAIL
freemail
ODVRATNO /

Trener tajno snimao nogometašice u svlačionici: Zatvor? Niti blizu

Trener tajno snimao nogometašice u svlačionici: Zatvor? Niti blizu
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik/imago sportfotodienst/Profimedia

'Imale su problema sa spavanjem, neke djevojke su povraćale'

3.3.2026.
14:47
Sportski.net
BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik/imago sportfotodienst/Profimedia
Petr Vlachovsky, vrlo perspektivan češki trener u ženskom nogometu u rujnu 2023. uhićen je nakon što su procurile snimke iz svlačionice. 

Vlachovsky je skrivenom kamerom snimao svlačionicu svojih igračica u klubu Slovácko. Igračice Slováckog tek su nakon uhićenja saznale da su tajno snimane. Četrnaest igračica snimljeno je Vlachovskyjevom minijaturnom kamerom skrivenom u ruksaku; najmlađa je imala 17 godina. Vlachovsky je također uhvaćen u posjedu materijala o seksualnom zlostavljanju djece.

Vlachovsky ja u svibnju 2025. kažnjen smiješnom kaznom od godine dana uvjetno i zabrane treniranja u Češkoj u duljini od pet godina. Niti dana nije proveo u zatvoru. "Neke moje suigračice počele su se brinuti da ih netko promatra, čak i kroz prozor. Imale su problema sa spavanjem, neke djevojke su povraćale“, rekla je za Seznam Zpravy Kristyna Janku, igračica Slováckog u vrijeme Vlachovskog uhićenja.

Može trenirati odmah u inozemstvu

Kako sada stvari stoje, Vlachovsky bi se mogao vratiti treniranju u Češkoj do kraja 2030., dok trenutno ne postoje zakonska ograničenja koja bi ga sprječavala da trenira u inozemstvu čak i prije toga. Žrtve nisu imale priliku prisustvovati javnom suđenju i nisu mogle uložiti žalbu na ono što igračice smatraju izuzetno blagom kaznom.

"To je smiješno“, rekla je Janku. "Svi se osjećamo isto u vezi s tim. Ali istražitelj me unaprijed upozorio da ne bismo trebali očekivati ​​ništa posebno zbog čeških zakona, jer dječja pornografija ili seksualno zlostavljanje nisu klasificirani kao teški zločini.“

"Ova kazna nije dovoljna. Seksualno uznemiravanje bez kontakta je i dalje seksualno uznemiravanje i ovakvi slučajevi moraju se tretirati kao izuzetno ozbiljni“, poručuju iz FIFPro.

