RODITELJI MONSTRUMI /

Mučili i izgladnjivali sina (3) do smrti: Zaključavali ga u mraku, tukli, vezali za WC. 'U njega je ušao demon'

Mučili i izgladnjivali sina (3) do smrti: Zaključavali ga u mraku, tukli, vezali za WC. 'U njega je ušao demon'
Foto: Shutterstock/ilustracija

Trogodišnjak je pronađen mrtav u svom krevetiću

5.2.2026.
6:44
Dunja Stanković
Shutterstock/ilustracija
Idući tjedan u Austriji počinje suđenje roditeljima iz Tirola osumnjičenika da su svog trogodišnjeg sina psihički i fizički zlostavljali i izgladnjivali do smrti, izvijestio je lokalni dnevni list Heute. Zbog sumnje da su svjesno uzrokovali dječakovu smrt, prijeti im doživotna robija. 

U optužnici se navodi da su roditelji izolirali trogodišnjaka od ostatka obitelji, zaključavali, dehumanizirali, ponižavali i zastrašivali. Navodno su ga tukli drvenom kuhačom, ruke i noge vezali kablovima, a i oči su mu bile dijelom povezane, prenosi Fenix magazin. Prema optužnici, roditelji su se navodno međusobno bodrili da unište dječaka. 

Mališan je bio vezan za armaturu u WC-u i satima zaključan u potpunom mraku. 

Majka tvrdila da je u dječaka ušao 'demon'

Tirolsko Državno tužiteljstvo vjeruje da su roditelji namjeravali ubiti dijete na mučan način, a svoja su zlodjela navodno evidentirali u chatovima, te na fotografijama i videima. 

Majka je tijekom ispitivanja tvrdila da je u njezinom sinu "demon" kojeg krivi za tešku financijsku situaciju obitelji.

Otac je pokušao zataškati zlodjela pa se ostatak obitelji posjećivao s dječakove tri sestre. Kada su ga pitali gdje je trogodišnjak, uvijek bi nalazio izgovor. Sve do svibnja 2024. kada je trogodišnjak pronađen mrtav u svom krevetiću. 

Sa samo sedam kilograma, što je upola manje od očekivanog za tu dob, utvrđeno je da je umro od "teške pothranjenosti i dehidracije". 

Braća i sestre preminulog dječaka smješteni su u udomiteljsku obitelj. 

Presuda roditeljima se očekuje u ponedjeljak navečer. 

DijeteAustrijaTirolSuđenjeSmrt Djeteta
