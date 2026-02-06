Šok nakon ubojstva tinejdžera (14): Policija uhitila dječaka (12)

Policija u njemačkom Dormagenu uhitila je dječaka (12) kojeg sumnjiče za ubojstvo 14-godišnjaka nakon analize podataka s njegovog mobitela.

Njemački mediji pišu, a prenosi Fenix magazin, da je uhićeni dječak njemački državljanin koji je, navodno, planirao ubojstvo.

Budući da je osumnjičeni dijete, državno odvjetništvo i policija nisu iznosili detalje o njemu niti ubojstvu.

Zna se, međutim, da je tijelo 14-godišnjaka pronađeno krajem siječnja kod Waldsee jezera. Obdukcijom je potvrđeno da je uboden nožem.

Grad Dormagen i policija ponudili su nagradu od 10.000 eura za informacije o ubojici, što je, čini se, urodilo plodom.

U petak popodne održat će se komemoracija za ubijenog tinejdžera, na koju stiže oko 3000 posjetitelja. Nakon toga će biti pokopan u krugu obitelji.

