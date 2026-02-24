Borba za Karla i Petra postaje sve napetija: Ovih osam djevojaka već je ispalo iz showa

Iako se prikazuje nešto manje od mjesec dana, nova sezona RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' do sada je pokazala kako je prepuna strasti, emocija i neočekivanih obrata. U vilu na Kreti ušle su 24 djevojke odlučne u borbi za srca dvojice 'Savršenih' - Karla i Petra.

Međutim, u konačnici, pobjedu će odnijeti samo dvije djevojke, a put do velike završnice popločen je ceremonijama ruža na kojima je do sada ispalo osam djevojaka, po četiri iz svakog tima.

Neki su oproštaji u 'Gospodinu Savršenom' bili ispunjeni emocijama, drugi su prošli mirnije. Rubina, Manuela, Andrea, Katarina, Jelena G., Veselka, Ana i u konačnici Iva - svaka od njih imala je svoje mjesto u showu, ali nisu uspjele osvojiti srce Karla i Petra. U našoj galeriji donosimo detalje tih oproštaja i kako su se djevojke nosile s izlaskom iz showa.

Novu sezonu Gospodina Savršenog pratite na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati ili odmah na platformi Voyo.