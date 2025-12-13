Namamili tinejdžericu na seksualni odnos pa ju oteli: Zatočenu ju držali u drvenoj kutiji u štali

Na sudu u Erfurtu u petak je započelo suđenje na kojem su otkriveni detalji strašnog zločina koji je potresao Njemačku, a kojeg lokalni mediji opisuju kao priču iz najgore noćne more.

Muškarac (53) i žena (56) optuženi su za otmicu, zatočenje i teško zlostavljanje djevojke (19) koja je pronađena zaključana u drvenoj kutiji u štali., piše Welt.

Prema optužnici, jezivi događaji odigrali su se u razdoblju od 5. do 8. srpnja ove godine.

S djevojkom uspostavili seksualni odnos

Tužiteljstvo navodi da je optuženi par djevojku upoznao prošlog ljeta. Uspostavili su s njom seksualni odnos, a optuženi ju je navodno uvjeravao da će mu kroz seks spasiti život i da mu mora davati 'pozitivnu energiju'.

Ubrzo nakon toga je djevojka prekinula sav kontakt s optuženima i blokirala ih na društvenim mrežama. Nakon što su ponovno uspjeli s djevojkom stupiti u kontakt, sastali su se u srpnju ove godine.

Tijekom vožnje automobilom, muškarac joj je navodno dao sedativ i tako ju onesvijestio, a potom ju je odvezao na svoje imanje općini Vogelsberg.

Nakon toga, žrtvu su prevezli u staju u malom mjestu u okrugu Sömmerda, gdje su je vezali i držali zatočenu.

Pokušala pobjeći

Optužena žena je djevojci navodno rekla da će neka organizacija 'odlučiti koliko će dugo biti zatočena u štali'. Muškarac je pak, prema navodima tužitelja, ponovno htio imati spolni odnos s djevojkom, a tijekom zatočeništva ju e još najmanje dva puta drogirao.

U jednom trenutku, djevojka se uspjela osloboditi iz kutije te je pokušala pobjeći. Nakon toga je sve eskaliralo.

Par ju je tada zatvorio u prtljažnik automobila i pod prijetnjom elektrošokera su je ponovno golu strpali u kutiju. Muškarac joj je prijetio da će ju zapaliti živu te joj je začepio usta kako ne bi mogla dozvati pomoć.

Pronađena s vidljivim ozljedama

Nakon što je prijavljen nestanak djevojke, policija je krenula u potragu. Kada su je uspjeli pronaći, bila je iscrpljena, a na tijelu je imala vidljive ozljede od mučenja.

Djevojka se, pišu lokalni mediji, i danas bori s traumama zbog jezivog mučenja.

Njezini su otmičari u pritvoru od ljeta, a sudski bi proces trebao trajati do veljače sljedeće godine.

