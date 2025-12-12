FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STRAVA U NJEMAČKOJ /

Medicinski tehničar silovao pacijente pod anestezijom: Monstrum snimao bolesne zločine

Medicinski tehničar silovao pacijente pod anestezijom: Monstrum snimao bolesne zločine
×
Foto: Profimedia/ilustracija

Državno odvjetništvo optužuje ga da je bolesne materijale zločina slao svojoj poznanici (30), koja je optužena za pomaganje i poticanje

12.12.2025.
10:01
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Njemačko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv medicinskog tehničara (32) kojeg se sumnjiči da je seksualno zlostavljao pacijente koji su bili pod anestezijom, objavio je BILD u četvrtak. 

Sumnjiči se da je između travnja 2017. i kolovoza 2025. zlostavljao pet pacijenata - četiri žrtve bile su žene, a jedna muškarac. 

Zemaljski sud u Essenu naveo je da su pacijenti imali 14, 28, 35 i 43 godine, dok dob pete žrtve nije poznata.

'Pacijenti su bili bespomoćni' 

Glasnogovornica Suda navela je da se horor odvijao dok su žrtve bile u induciranoj komi ili pod potpunom anestezijom. "Pacijenti su bili bespomoćni i nisu bili pri svijesti", ispričala je glasnogovornica za BILD i dodala da stravičan slučaj uključuje četiri silovanja.

Navodno su se tri slučaja dogodila u Sveučilišnoj klinici u Essenu gdje je radio od travnja ove godine. Još jedno silovanje zabilježeno je pak u drugoj bolnici, jer je muškarac posljednjih godina radio u nekoliko bolnica u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji.

Monstrum snimao zločine

Posebno uznemiruje činjenica da je osumnjičenik navodno snimao i fotografirao svoje zločine. Državno odvjetništvo optužuje ga da je bolesne materijale zločina slao svojoj poznanici (30), koja je optužena za pomaganje i poticanje. 

Isto tako, istražitelji tehničara optužuju za posjedovanje i distribuciju dječje pornografije. Upravo mu je tako policija i ušla u trag- u sklopu istrage zbog sumnje na dječju i životinjsku pornografiju, policajci su mu u srpnju pretražili stan i zaplijenili mobitele.

BILD doznaje da su istražitelji pronašli dva videa seksualnog zlostavljanja pacijenata i pacijentice, muškarca. Otkrili su i gole fotografije pacijentice pod anestezijom. Osumnjičenika je policija uhitila u kolovozu i od tada se nalazi u pritvoru. Suđenje bi mu moglo početi već na proljeće iduće godine. 

POGLEDAJTE VIDEO: Curica (6) spasila obitelj od otmice! Policija je reagirala čim je pokazala ovaj znak

NjemačkaMedicinski TehničarSilovanje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAVA U NJEMAČKOJ /
Medicinski tehničar silovao pacijente pod anestezijom: Monstrum snimao bolesne zločine