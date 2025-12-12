Medicinski tehničar silovao pacijente pod anestezijom: Monstrum snimao bolesne zločine

Njemačko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv medicinskog tehničara (32) kojeg se sumnjiči da je seksualno zlostavljao pacijente koji su bili pod anestezijom, objavio je BILD u četvrtak.

Sumnjiči se da je između travnja 2017. i kolovoza 2025. zlostavljao pet pacijenata - četiri žrtve bile su žene, a jedna muškarac.

Zemaljski sud u Essenu naveo je da su pacijenti imali 14, 28, 35 i 43 godine, dok dob pete žrtve nije poznata.

'Pacijenti su bili bespomoćni'

Glasnogovornica Suda navela je da se horor odvijao dok su žrtve bile u induciranoj komi ili pod potpunom anestezijom. "Pacijenti su bili bespomoćni i nisu bili pri svijesti", ispričala je glasnogovornica za BILD i dodala da stravičan slučaj uključuje četiri silovanja.

Navodno su se tri slučaja dogodila u Sveučilišnoj klinici u Essenu gdje je radio od travnja ove godine. Još jedno silovanje zabilježeno je pak u drugoj bolnici, jer je muškarac posljednjih godina radio u nekoliko bolnica u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji.

Monstrum snimao zločine

Posebno uznemiruje činjenica da je osumnjičenik navodno snimao i fotografirao svoje zločine. Državno odvjetništvo optužuje ga da je bolesne materijale zločina slao svojoj poznanici (30), koja je optužena za pomaganje i poticanje.

Isto tako, istražitelji tehničara optužuju za posjedovanje i distribuciju dječje pornografije. Upravo mu je tako policija i ušla u trag- u sklopu istrage zbog sumnje na dječju i životinjsku pornografiju, policajci su mu u srpnju pretražili stan i zaplijenili mobitele.

BILD doznaje da su istražitelji pronašli dva videa seksualnog zlostavljanja pacijenata i pacijentice, muškarca. Otkrili su i gole fotografije pacijentice pod anestezijom. Osumnjičenika je policija uhitila u kolovozu i od tada se nalazi u pritvoru. Suđenje bi mu moglo početi već na proljeće iduće godine.

