Užas u Koprivnici! Preminuo suvozač (20), vozaču (28) tri sata prije nesreće oduzeli vozačku...

Dvadesetosmogodišnjem vozaču koji je u četvrtak ujutro u Koprivnici sletio s ceste i usmrtio suputnika policija je nekoliko sati prije nesreće zabranila vožnju zbog alkoholiziranosti, objavila je PU Koprivničko-križevačka.

Prema navodima policije vozaču je u četvrtak oko pet sati u Koprivnici izrečena mjera zabrane upravljanja nakon što je zatečen za upravljačem pod utjecajem alkohola od 0,92 promila te je isključen iz prometa, no on je unatoč tome nekoliko sati kasnije ponovno sjeo za upravljač.

Foto: Pu Koprivnicko-krizevacka

Zbog nepropisne i neprilagođene brzine vozač je u 8.30 sati udario u rubni kamen, sletio s kolnika i udario u stablo. Na mjestu nesreće smrtno je stradao 20-godišnji suvozač, dok je 21-godišnji putnik u vozilu zadobio teške tjelesne ozljede.

Vozač je također zadobio teške ozljede opasne po život te je prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava. Izuzeti su mu krv i urin radi utvrđivanja prisutnosti alkohola i opojnih droga u organizmu.

Foto: Valentino Štefanek/epodravina

Foto: Valentino Štefanek/epodravina

Tijelo preminulog mladića prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica, gdje će biti obavljena obdukcija.

Očevidom je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Varaždinu uz stručnu pomoć sudskog prometnog vještaka i policijskih službenika, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.

Portal ePodravina objavio je nekoliko fotografija stravične nesreće.