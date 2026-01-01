FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STRAVIČNO /

Užas u Koprivnici! Preminuo suvozač (20), vozaču (28) tri sata prije nesreće oduzeli vozačku...

Užas u Koprivnici! Preminuo suvozač (20), vozaču (28) tri sata prije nesreće oduzeli vozačku...
×
Foto: Valentino Štefanek/epodravina

Izuzeti su mu krv i urin radi utvrđivanja prisutnosti alkohola i opojnih droga u organizmu

1.1.2026.
20:02
Hinadanas.hr
Valentino Štefanek/epodravina
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dvadesetosmogodišnjem vozaču koji je u četvrtak ujutro u Koprivnici sletio s ceste i usmrtio suputnika policija je nekoliko sati prije nesreće zabranila vožnju zbog alkoholiziranosti, objavila je PU Koprivničko-križevačka.

Prema navodima policije vozaču je u četvrtak oko pet sati u Koprivnici izrečena mjera zabrane upravljanja nakon što je zatečen za upravljačem pod utjecajem alkohola od 0,92 promila te je isključen iz prometa, no on je unatoč tome nekoliko sati kasnije ponovno sjeo za upravljač.

Užas u Koprivnici! Preminuo suvozač (20), vozaču (28) tri sata prije nesreće oduzeli vozačku...
Foto: Pu Koprivnicko-krizevacka

Zbog nepropisne i neprilagođene brzine vozač je u 8.30 sati udario u rubni kamen, sletio s kolnika i udario u stablo. Na mjestu nesreće smrtno je stradao 20-godišnji suvozač, dok je 21-godišnji putnik u vozilu zadobio teške tjelesne ozljede.

Vozač je također zadobio teške ozljede opasne po život te je prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava. Izuzeti su mu krv i urin radi utvrđivanja prisutnosti alkohola i opojnih droga u organizmu.

Užas u Koprivnici! Preminuo suvozač (20), vozaču (28) tri sata prije nesreće oduzeli vozačku...
Foto: Valentino Štefanek/epodravina
Užas u Koprivnici! Preminuo suvozač (20), vozaču (28) tri sata prije nesreće oduzeli vozačku...
Foto: Valentino Štefanek/epodravina

Tijelo preminulog mladića prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica, gdje će biti obavljena obdukcija.

Očevidom je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Varaždinu uz stručnu pomoć sudskog prometnog vještaka i policijskih službenika, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.

Portal ePodravina objavio je nekoliko fotografija stravične nesreće.

Prometna NesrećaKoprivnicaSuvozač
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAVIČNO /
Užas u Koprivnici! Preminuo suvozač (20), vozaču (28) tri sata prije nesreće oduzeli vozačku...