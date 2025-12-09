Englesku potresli slučajevi silovanja 14-godišnjakinja, 'procurila' nacionalnost počinitelja

Muškarac (28) optužen je za silovanje dviju tinejdžerica u Boltonu tijekom proteklog vikenda, priopćila je policija u Manchesteru (GMP), javlja Independent.

Riječ je o Sultaniu Bakatashu koji bi se trebao pojaviti pred Prekršajnim sudom u Manchesteru i Salfordu, gdje se tereti za više seksualnih kaznenih djela počinjenih nad dvjema 14-godišnjim djevojčicama.

Prema navodima GMP-a, osumnjičeni je afganistanski državljanin. Uhićen je u ranim jutarnjim satima u nedjelju, nakon prijave silovanja u stanu u području Middle Hulton u Boltonu.

Prema nacionalnim smjernicama, policija ima pravo objaviti podatke o nacionalnosti osumnjičenih, no u ovom slučaju GMP nije objasnio zašto je tu informaciju istaknuo. Policija je u priopćenju navela da je okrivljenik naveo svoju etničku pripadnost kao „neka druga“. Dodali su i da su kazneni postupci aktivni te su pozvali javnost da ne nagađa o slučaju dok istraga traje.

Optužbe i tijek istrage

Policija je priopćila da je muškarac optužen za dva silovanja djevojčice mlađe od 16 godina, te dva seksualna napada. Sumnja se da je osumnjičenik prije susreta uživo bio u online kontaktu s djevojčicama.

Obje žrtve dobivaju podršku specijaliziranih policijskih i stručnih timova, dok istražitelji nastavljaju prikupljati sve relevantne informacije i utvrđivati okolnosti slučaja.

Iz policije su poručili da u vezi s ovim događajem ne traže druge osumnjičenike. Glavna nadzornica Helen Critchley, zapovjednica policije za područje Boltona, istaknula je ozbiljnost slučaja i fokus na zaštiti žrtava.

„Ovo je iznimno zabrinjavajuća prijava, a naš je prioritet pružiti podršku dvjema mladim djevojčicama i njihovim obiteljima u ovom traumatičnom razdoblju. Brzo smo reagirali otkako nam je to prijavljeno u posljednjih 48 sati i koristimo sve raspoložive resurse kako bismo utvrdili što se dogodilo i pomogli da ovaj predmet napreduje kroz sudski postupak“, poručila je.

