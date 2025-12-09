Brigitte Macron razbijesnila feministice: Nazvala ih 'glupim ku*kama'

Prva dama Francuske Brigitte Macron našla se u ponedjeljak na meti kritika zbog viralnog video snimka na kojem vrijeđa feminističke aktivistice koje su prekinule predstavu glumca komičara prethodno optuženog za silovanje, nazivajući ih "sales connes", što bi otprilike značilo "glupe ku*ke".

Snimka francuske prve dame izazvala je ogorčenje feministica. Na njoj se čuje Brigitte Macron kako vrijeđa aktiviste koji su prekinuli nastup glumca komičara koji je bio optužen za silovanje. Njezin tim branio ju je tvrdeći da je kritika bila upućena njihovoj radikalnoj metodi prosvjeda, piše France24.com.

"Brigitte Macron ne odobrava ovu radikalnu metodu", rekao je član njezina tima.

Protiv glumca prekinuta istraga zbog manjka dokaza

Aktivisti su u subotu prekinuli stand-up nastup 51-godišnjeg Aryja Abittana, noseći maske glumca s natpisom "silovatelj" i vičući "Abittan silovatelj". Naime, jedna žena optužila ga je 2021. za silovanje, ali su istražitelji 2023. odustali od slučaja zbog nedostatka dokaza.

Brigitte Macron je u nedjelju otišla pogledati predstavu sa svojom kćeri Tiphaine Auziere i razgovarala s Abittanom prije nego što je izašao na pozornicu.

"Bojim se", čuje se kako Abittan govori u snimci.

"Ako bude glupih kučki, izbacit ćemo ih", čuje se kako u šali odgovara, koristeći vulgarni izraz "sales connes" na francuskom.

'I ja sam glupa ku*ka'

Feministička skupina koja stoji iza subotnje akcije, #NousToutes (doslovno "Svi mi") na društvenim mrežama pretvorila je uvredu u hashtag, a mnoge objave su je podijelile u znak podrške.

Među onima koji su ga koristili bila je i glumica Judith Godrèche, koja je postala feministička ikona otkako je optužila dva redatelja da su je seksualno zlostavljali dok je bila maloljetna i pozvala na kraj takvom ponašanju u francuskom kulturnom sektoru.

"I ja sam glupa kučka", objavila je na Instagramu.

Aktivistica koja je sudjelovala u akciji i koja je koristila pseudonim Gwen kako bi izbjegla posljedice, rekla je da je kolektiv "duboko šokiran" jezikom Brigitte Macron.

Uvreda za žrtve i feminističke skupine

"To je još jedna uvreda za žrtve i feminističke skupine", rekla je.

Francusku je posljednjih godina potresao niz optužbi za silovanje i seksualno zlostavljanje poznatih kulturnih ličnosti.

Filmska ikona Gérard Depardieu u svibnju je osuđen za seksualni napad na dvije žene na filmskom setu 2021. godine, a suočit će se s optužbom za silovanje 2018. godine. On tvrdi da je nevin. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je 2023. godine divljenje prema Depardieuu i rekao da je u to vrijeme glumac bio meta "potjere" te da stoji iza pretpostavke nevinosti.

