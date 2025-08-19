Poznati Hrvat bez dlake na jeziku: 'Postoje primitivni izbornici koji se pozivaju na obitelj pa te prekriže'

Poznati hrvatski mađioničar Luka Vidović (46) izazvao je velik broj reakcija nakon objave statusa na Facebooku. Naime, slavni je Hrvat prokomentirao "dijeljenje hrvatskog naroda" o kojem se ovih dana nerijetko priča u javnosti. Također, na temelju njegovih riječi može se pretpostaviti da se osvrnuo na nedavni govor Zlatka Dalića (58) u sinjskoj bazilici, ali i njegovu odluku da Luku Sučića (22) izbaci s popisa reprezentativaca zbog odlaska na sestrino vjenčanje.

"Dosta više glupog dijeljenja našeg naroda! Ne postoje dobri i loši svećenici. Ne postoje dobri i loši doktori. Ne postoje dobri i loši izbornici. Ne postoje dobri i loši profesori. Postoje samo normalni ljudi i primitivci. Kao da ti diploma ili odora automatski daju ljudskost? Da, baš te fakultet naučio empatiji… ili sjemenište bontonu. Ajmo se ne zavaravati", napisao je na Facebooku.

"Postoje primitivni svećenici koji šire mržnju, primitivni izbornici koji se pozivaju na obitelj, a kada ideš nešto napraviti za obitelj te prekriže, primitivni mađioničari i primitivni vozači kamiona. Isto tako postoje divni svećenici koji šire mir i udomljuju životinje, izbornici koji dišu za ekipu, super odlični mađioničari i vozači kamiona koji bez sekunde razmišljanja zakoče šleper da spase jednu mačku", objasnio je Luka, dodavši da nije stvar u titulu, poslu ni uniformi.

"Stvar je u tome jesi li čovjek ili primitivac. Točka!", zaključio je.

Njegova je objava izazvala niz podijeljenih reakcija. Pojedini se u komentarima u potpunosti slažu s Lukinim riječima, dok se neki podržavaju Dalićev potez.

Podsjetimo, hrvatski izbornik Zlatko Dalić dospio je u središte medijske pozornosti zato što je suspendirao veznjaka Luku Sučića nakon propuštanja kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo. Igrač Real Sociedada tražio je od Dalića dopuštenje za odlazak na sestrinu svadbu, što mu izbornik nije zabranio, no objasnio da razmisli o prioritetima. Također, ostali suigrači su mu savjetovali da radije prisustvuje utakmici, no Sučić je naposljetku na prvo mjesto stavio obitelj.

