Rastina djevojka o njegovom nedavnom uhićenju: Pored svega, progovorila i o proširenju obitelji

Srpska glumica i redateljica Marija Balaban (23) ima pregršt talenata, a javnost ju poznaje i kao djevojku srpskog repera Stefana Đurića poznatijeg kao Rasta (35).

Nedavno je Rasta priveden u Sjevernoj Makedoniji zbog posjedovanja narkotika, a Marija je u razgovoru s nama otkrila što misli o cijeloj situaciji, dotakla se i teme braka, kao i njihovih planova o proširenju obitelji. Što se tiče njezine karijere u svijetu glume i režiranja, ispričala nam je na čemu trenutno radi, kao i bi li njezin partner preselio u drugu državu u slučaju da situacija to zahtjeva. U nastavku pročitajte o čemu smo sve razgovarali s Marijom Balaban.

Koliko ste dugo u vezi s Rastom i kako ste se upoznali?

Priča o mom i Stefanovom upoznavanju je poprilično filmska i zanimljiva. Upoznali smo se na plaži u jednom selu u Bokokotorskom zaljevu gdje ljetujem cijeli život, malo nakon mog 18. rođendana. Tada smo ostali samo prijatelji, iako se kemija osjetila od prvog trenutka, ali mislim da nam je razlika u godinama u tom trenutku presudila. Dvije godine kasnije ponovno smo se sreli na istom mjestu u isto vrijeme i jednostavno znali da nam je ovaj put suđeno. Nedavno smo proslavili našu četvrtu godišnjicu. Napisala sam scenarij za seriju čiji su glavni likovi i početak inspirirani našim upoznavanjem, jer tu ima puno zanimljivih detalja i momenata, a budući da sam vizualni tip, najlakše mi je bilo svu tu energiju, sreću i nadahnuće pretočiti u scenarij i storyboard. Tko zna, možda uskoro ugleda svjetlo dana.

Jeste li po prirodi romantičarka ili realistkinja? Kako izgleda vaš savršeni spoj?

Iskreno – i jedno i drugo. Možda sam ipak malo više romantičarka i sanjarka, ali mi je i razum dosta jak, tako da mislim da sam u dobrom balansu. Za posao su mi potrebna oba. Iz ovog romantičnog, poletnog dijela dobivam ideje, a mozak koristim za realizaciju i produkciju projekata. Moj savršeni spoj je pored mora, na plaži gdje nema nikoga i ničega, uz valove, zvijezde, povjetarac i neko dobro pivo. Tako je izgledao moj i Stefanov prvi susret – poslije njega je sve krenulo (smijeh).

Imate li u planu uploviti u bračne vode ili još ne razmišljate o tome?

Zašto ne? Ja sam uvijek za ljubav i slavlje, tako da sam sigurna da bi naše vjenčanje bilo jedna fenomenalna zabava za pamćenje.

Razmišljate li o proširenju obitelji?

Volim djecu i maštam o velikoj obitelji. Odrasla sam s dva mlađa brata i najljepše uspomene iz djetinjstva su mi s njima. Imam divan odnos s majkom koja me inspirira da jednog dana i sama budem tako posvećena, prisutna i puna ljubavi za svoju djecu.

Studirali ste glumu, a ujedno i režirate film. Kojim ste projektom najponosniji i na čemu trenutno radite?

Od svih stvari kojima se bavim, gluma je moja prva i neraskidiva ljubav i od nje je sve krenulo. Moje prvo profesionalno angažiranje bilo je kada sam imala 11 godina. Dobila sam glavnu ulogu u seriji tako što sam sama otišla na casting, prošla sve krugove i poslije donijela mami ugovor kako bi ga potpisala. Pored tog pothvata koji sam tako izvela tako mala, najponosnija sam na ulogu Skvilera iz Orwelove ''Životinjske farme'', priče koja je nažalost i danas alegorijski prikaz društva u kojem živimo. Ovom prilikom želim zahvaliti svom profesoru i redatelju Brooku Hallu koji mi je dao priliku da glumim lika potpuno drugačijeg od svih uloga za koje sam ranije bila odabrana. Za mene je to bio pravi proboj na scenu jer je on u meni od samog početka studija prepoznao veliki potencijal i pokazao mi da mogu igrati širok spektar likova, a ne samo uloge koje bi mi bile prirodno dodijeljene.

Što se filma tiče, za vrijeme studija filmske produkcije padale su mi razne lude ideje na pamet pa su moji profesori često strahovali hoću li uspjeti izvesti sve što sam zamislila. Međutim, uvijek sam imala snažnu potrebu testirati svoje granice, pa sam tako na jednom projektu pisala scenarij, producirala, režirala, glumila i montirala – što nikako ne preporučujem (smijeh). Neki projekti su ispali baš kako sam isplanirala, dok su drugi zbog prevelike ambicije u određenim segmentima imali propuste, ali je na kraju sve bila fenomenalna škola. Trenutno, uz vođenje tvrtke Maraquí Media koja se bavi kreiranjem foto i video sadržaja, radim i na tome da svoj prvi kratki film ''Zaprška'' pretvorim u dugometražni. Također radim na jednom dokumentarcu o kubanskoj obitelji koja se doselila u moj rodni grad. U prosincu smo zajedno putovali na Kubu, pa imam dodatni materijal i novi pogled na cijelu priču.

Imate li želju zbog napredovanja u poslu otputovati u drugu zemlju i ako da, u koju? Mislite li da bi Rasta otišao s vama?

Imam želju raditi na međunarodnim projektima, pogotovo ako je riječ o nekoj epohi, fantaziji ili znanstvenoj fantastici. Što se Europe tiče, bilo bi idealno da to bude u Španjolskoj, Italiji ili Grčkoj, a ne bih se bunila ni da me netko pozove u LA (smijeh). Stefan i ja smo jako vezani jedno za drugo pa ako je projekt duži od nekoliko dana, sigurno bi me ondje došao podržati, isto kao što bih i ja njega.

Bez kojeg beauty proizvoda ne izlazite iz kuće?

Uvijek u torbi imam neku nude olovku za usne, ruž ili balzam za usne.

Koji vas dobiveni komentar i danas nasmije te ga ne možete izbaciti iz glave?

Smijala sam se svaki put kada su mi ljudi ispod objava na TikToku pisali kako su nam sve mame na Balkanu iste ili kada me pitaju je li nas odgojila ista majka. Taj način obraćanja i ponašanje jedne balkanske mame toliko je specifičan i prepoznatljiv, pa smo se u komentarima rado šalili na njihov račun, naravno iz ljubavi.

Nedavno je vaš partner priveden zbog posjedovanja narkotika. Možete li s nama podijeliti detalje oko cijele situacije?

Rasta i njegov tim već su rekli sve što je bilo potrebno. Radilo se o kratkom administrativnom zadržavanju koje je uz punu suradnju i poštivanje brzo završeno, bez ikakvih problema. Nije bilo razloga za paniku, kao ni za medijsku pompu. Sada smo fokusirani na nove projekte i lijepe stvari koje nas čekaju.

