Detalji premlaćivanja u Makarskoj: Sukob krenuo u kafiću, Ukrajinca mlatili rukama i nogama. I on je priveden

Brutalna snimka nastala je sinoć u 21. 50 sati u Makarskoj, u blizini plaže gdje su ugostiteljski objekti. Trojica muškaraca koji udaraju ukrajinskog državljanina privedena su policiji. No, ne samo oni već i napadnuti mladić koji je u trenutku privođenja bio pijan, te njegov prijatelj.

"Radi se o petorici muškaraca u dobi od 26 do 46 godina i nad njima je u tijeku kriminalističko istraživanje. U odnosu na tri osobe postoji sumnja o počinjenju kaznenog djela na preostale dvije osobe na sumnju od počinjenja prekršaja", istaknula je glasnogovornica splitsko-dalmatinske policije Antonela Lolić.

Nad 26 godišnjim Ukrajincem u tijeku je kriminalističko istraživanje. Pretpostavlja se da je sukob počeo još u ugostiteljskom objektu, a onda eskalirao izvan objekta. Mladić kojeg su udarali rukama i nogama odbio je liječničku pomoć.

Šokirani stanovnici i turisti

Makarani i danas prepričavaju slučaj. Zvonimir iz Makarske zaključuje: "Nije to bez nekog razloga, mene još nikad nitko nije nigdje udario. Vjerojatno jer nisam nikome ništa uradio. Ti se prave malo i frajeri što dođu ovdje nama. Misle da su oni malo veći do nas."

No, Jelena se ne slaže: "Bilo koje nasilje ne podržavam, ali evo stvarno ne znam."

A turist Hajrun iz Bosne i Hercegovine ne pamti ovakvo što: "Ja sam u Makarskoj ovdje već deset godina uzastopno, nikad nisam to čuo do sada da se to dogodilo. Stvarno je Makarska ekstra i kao domaćin i za mještane ekstra".

Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović nije ni znao da se okršaj dogodio, ali kaže da svaki incident šalje krivu sliku, pogotovo za vrijeme turističke sezone i kada su uključeni strani državljani te dodaje

"Odmah sam kontaktirao naše redarstvo koji su dalje kontaktirali policiju. Provodi se kriminalistička obrada, ali navodno nije nikakav opasan događaj. Zapravo je izdvojeni slučaj u Makarskoj koja ima savršeno mirnu sezonu", ističe Paunović.

Sve se završilo bez težih posljedica, a policija će tek istragom utvrditi koji je uzrok tog brutalnog napada, a i kakve će biti posljedice.