Ozlijeđeni Slovenac: 'Pretukli su djevojku s palicom'; Predstavnik zaštitara: 'Bili su pijani'

Kako je točno došlo do sukoba zaštitara i slovenskih turista u petak navečer na plaži u Savudriji - svaka strana ima svoju priču. Da su oni bili ti koji su prvi počeli, ozlijeđeni 28-godišnji Slovenac - oštro odbacuje i za RTL Danas govori:

„Sve te optužbe da smo mi njih prvi napali su blaćenje, to nije istina. Djevojku od 25 godina koja ima 50 kila i držala je psa u ruci da su je s teleskopskom palicom pretukli i razbili joj glavu, slomili joj nos. Ima oštećen vrat, slomljen prst na nozi.“

Drukčija priča iz tvrtke u kojoj su zaštitari zaposleni. Miomir Jaćimović, sindikalni povjerenik u funkciji Radničkog vijeća u Klemm Sigurnosti tvrdi:

„Naši ljudi su se zaista branili. Treba reći da je taj dio plaže zapravo u totalnom mraku i da je prema onome što znamo čak naš zaštitar odgurnuo jednog svog kolegu jer nije vidio o kome se radi, toliko je mračno tamo bilo. Naši dečki su, da tako kažem, pravodobno pozvali policiju i hitnu pomoć i mi zaista stojimo u potpunosti iza njih.“

Vikali su i urlali u gluho doba noći

Iz Klemm sigurnosti tvrde i da je šestero Slovenaca pod vidnim utjecajem alkohola remetilo javni red i mir te da su se na višestruka upozorenja trojice zaštitara u potpunosti oglušili.

„Bilo je pritužbi od strane gostiju hotela, susjeda, vikali su, urlali su u gluho doba noći, bili su pijani, jednostavno neprimjereno ponašanje koje je moglo uzrokovati i daljnje oštećenje imovine.“, poručuje Jaćimović, a pretučeni mladić odgovara:

„Nije točno, susjedi su čak i potvrdili policiji i to će se vidjeti u policijskom zapisniku svjedoka gdje su rekli da mi njima nismo smetali niti su nas oni čuli kako smo mi pričali i slušali umjereno muziku. Nismo remetili nikakve imovine, jedini tragovi na ležaljkama su bili tragovi krvi od moje djevojke koja je pala na njih jer su je bacili i šutirali.“

Zaštitari tvrde da su policiju pozvali u ponoć i jednu minutu, a s Hitnom pomoći stigla je 16 minuta poslije. Prema Zakonu o privatnoj zaštiti, u štićenom prostoru imaju pravo dati upozorenje i naredbu te u slučaju oglušenja na iste - upotrijebiti sredstva prisile.

„Tjelesna snaga se može upotrijebiti radi svladavanja otpora i ako izdana upozorenja i naredbe ne jamče uspjeh te se mora primijeniti na način koji će jamčiti uspjeh, uz najblaže posljedice za osobu prema kojoj se primjenjuje“, poručuju iz Ravnateljstva civilne zaštite. Jesu li u ovom slučaju zaštitari trebali tako postupiti utvrdit će inspekcijskim nadzorom.

Zaštitar je pogođen sa staklenom čašom u glavu

Djevojka (25) u tučnjavi je zadobila potres mozga, tvrdi ozlijeđeni Slovenac:

“Stanje se preko noći pogoršalo, počela ju je boljeti jako glava, povratila je, opet su joj utvrdili potres mozga.“ Ozlijeđeni su i zaštitari

„Jedan naš zaštitar je čak pogođen sa staklenom čašom u glavu“, ističe Jaćimović i dodaje da ima lakše ozljede, ogrebotine i natučenja.

Plaža na kojoj je došlo do incidenta pod koncesijom je hotela Kempinski Adriatic do 2033. godine, a Slovenci tvrde da su od hotela imali dozvolu da na plaži smiju biti. Protiv hotela najavljuju tužbu, a protiv trojice zaštitara podnijeli su kaznenu prijavu. Još se čeka da sve okolnosti ovog sukoba rasvijetli policija.