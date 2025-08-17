Druga strana priče o užasu u Savudriji: 'Zaštitari nisu pretukli Slovence, samo su se branili'

Tukli su ih palicama i vikali im da se vrate odakle su došli - mladi par iz Slovenije optužuje zaštitare hotela u Savudriji za novi brutalni napad.

Sve se dogodilo u petak navečer na plaži kojom upravlja hotel Kempinski Adriatic. Osim 28-godišnjaka, ozlijeđena je i 25-godišnja djevojka koja je zadobila potres mozga. Zaštitare optužuju da su ih udarili i teleskopskom palicom.

Oglasili su se iz Klemm securityja, tvrtke u kojoj su zaposleni zaštitari. Oni tvrde da su slovenski turisti bili u vidno alkoholiziranom stanju, da su remetili javni red i mir, uništavali imovinu hotela.

Prema njihovim riječima, zaštitari hotela su ih u tome pokušali spriječiti i tvrde da su se slovenski turisti oglušili na upozorenja i da su oni bili ti koji su prvi napali zaštitare.

Cijeli slučaj prati reporterka RTL-a Danas Marina Brcković koja je razgovarala s predsjednicom Ceha zaštitara Lidijom Stolicom.

Koja su vaša saznanja o ovom sukobu?

Mi imamo informaciju da je došlo do sukoba. Zaštitari su radili svoj posao. Licencirani ljudi otišli su na plažu da bi umirili grupu slovenskih građana koji su bili u vidno alkoholiziranom stanju. Na snimci je samo ono što su oni (Slovenci, op.a.) snimili gdje se vidi samo zadnji dio. To je trajalo dosta dugo. Bila su tri upozorenja, da bi na kraju došlo do tog sukoba.

Imate li za to dokaze?

Policija je napravila zapisnik i uviđaj. Vjerujem da će dati izjavu i objasniti što se točno dogodilo. Mi kao struka želimo zaštititi naše ljude i reći da je ovo bio klasičan napad na službenu osobu. Radili su svoj posao. Oni su tamo da štite imovinu hotela i da se pobrinu da nema remećenja javnog reda i mira.

Ali na snimci se jasno vidi da su pretukli djevojku i mladića. Je li to primjerena reakcija?

Naravno da to nije primjerena reakcija i vidi se samo to. Ali na snimci se ne vidi, jer se to naravno nije snimalo, da su prije toga bila tri upozorenja. Ne znam je li se vidjelo da su naši ljudi mokri. Djevojka je bacala čaše pune pića na naše ljude.

Jesu li pozvali policiju?

Naravno.

Zašto nisu čekali policiju nego su ih pretukli?

Nisu ih pretukli. Oni su fizički nasrnuli. Naši ljudi su odradili sve po protokolu. Upozorili su ih da ne galame, da ne uništavaju dijelove na plaži. Oni su se na to oglušili. Pa su došli drugi i treći kolega. To je sve trajalo. Oni su prvi napali, primili našeg zaštitara i počeli ga gurati i udarati. Ta djevojka i ostali su bacali čaše pune pića na naše ljude. Vrlo su neprimjereno razgovarali, govorili svašta. Mi kao firma i Klemm security ne žele o tome govoriti jer su to mladi ljudi.

Oni (Slovenski turisti, op.a.) kažu da ih nisu vrijeđali ni fizički napali. Jesu li zaštitari njih udarali palicama?

Naši ljudi su se branili. To je bio napad na njih.

Palicama su ih udarali?

Ne palicama. Kojim palicama?

Tvrde da su ih udarali palicama. Djevojka ima potres mozga, to je ozbiljna ozljeda.

Naravno da je zaštitar sada krvi. Naši ljudi su radili svoj posao. Oi nisu htjeli slušati, galamili su, ružno govorili, vrijeđali. Napali fizički naše ljude.

Gdje su zaštitari? Je li ih privela policija i jesu li ispitani?

Naši ljudi, dakle zaštitari su pozvali policiju jer je bio napad na njih. Napravljen je zapisnik. Jedna i druga strana rekle su što su imale. Bilo je testiranje na alkohol. Naši ljudi su svi imali 0 promila. Policija će dati svoje izvješće. Želim napomenuti da su naši ljudi radili svoj posao.