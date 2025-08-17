Imamo odgovor hotela koji upravlja plažom gdje su pretučeni Slovenci: 'Zaštitari su udaljeni s dužnosti...'

Na plaži kojom upravlja hotel Kempinski Adriatic u Savudriji dogodio se brutalan napad zaštitara na grupu slovenskih turista. Prema svjedočanstvu napadnutih Slovenaca, u tučnjavi nisu poštedjeli ni djevojku, koju je jedan od zaštitara udario nogom dok je ležala na tlu.

Prema riječima žrtava, družili su se u vikendici iznad plaže, a oko 22 sata odlučili su sići do mora kako ne bi smetali susjedima. "Nakon otprilike sat vremena prišao nam je zaštitar hotela i na neugodan način pokušao nas otjerati. Rekao je da nestanemo i da nas više ne želi vidjeti", ispričala je jedna od žrtava za 24ur.

Snimku napada pogledajte OVDJE.

O ovom incidentu za RTL Danas su se oglasili i iz samog hotela, a njihov odgovor prenosimo u cijelosti:

"Žalimo zbog incidenta koji se u noći s 15. na 16. kolovoza 2025. dogodio na plaži Alberi, u koncesiji hotela Kempinski Adriatic Savudrija.

Tom prilikom došlo je do fizičkog sukoba između zaštitara zaposlenih u tvrtki Klemm Security, koja pruža usluge zaštite našem hotelu, i skupine osoba koje su se nalazile na plaži, a koje nisu bile gosti hotela. U sukobu su obje strane zadobile ozljede. Odmah je pozvana policija koja je izašla na teren i provela potrebne postupke.

Djelatnici zaštitarske tvrtke koji su sudjelovali u incidentu trenutno su udaljeni sa svojih dužnosti do završetka policijske istrage i objave službenog izvješća. Ukoliko se utvrdi odgovornost ili nezakonito postupanje, poduzet će se odgovarajuće mjere.

Izražavamo iskreno žaljenje zbog ovog događaja te suosjećamo sa svima koji su na bilo koji način pretrpjeli neugodnosti i ozljede i nadamo se njihovom brzom oporavku. Sigurnost naših gostiju i posjetitelja naših sadržaja uvijek nam je na prvom mjestu, a svaki oblik nasilja je potpuno neprihvatljiv i suprotan vrijednostima našeg hotela. Nastavljamo primjenjivati sve potrebne mjere kako bismo osigurali sigurnost i ugodan boravak svih naših gostiju.

O svim daljnjim rezultatima istrage pravovremeno ćemo obavijestiti javnost".

Oglasila se policija

O svemu smo upitali i policiju koja nam je odgovorila:

"Vezano za događaj, sukob sa slovenskim državljanima koji se dogodio 15. kolovoza 2025. godine na umaškom području, Policijska uprava istarska provodi sveobuhvatno kriminalističko istraživanje na temelju objavljene snimke sukoba i drugih prikupljenih saznanja. Policijska uprava istarska će nakon utvrđivanja svih okolnosti protupravnih ponašanja, protiv počinitelja poduzeti odgovarajuće mjere."