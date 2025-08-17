Slovenac pretučen u Savudriji za RTL Danas: 'Trojica su krenula na mene. Udarali su nogama i rukama'

Prizori brutalnog napada na mlade slovenske turiste u Savudriji su stravični. "Direktno me udario u glavu, izbio mobitel iz ruke i sva trojica zaštitara su krenula prema meni. Počeli su me udarati nogama i rukama, oborili su me na tlo", ispričao je ozlijeđeni 28-godišnji Slovenac.

Sve se dogodilo u petak navečer na plaži kojom upravlja hotel Kempinski Adriatic. Kako ne bi smetali susjedima šestero turista spustilo se do mora, no tada im je, tvrde, prišao zaštitar hotela.

"Prilično neljubazno zatražio je da napustimo plažu. Rekli smo da može, ali smo pitali u čemu je problem jer nikome ne smetamo i plaža je prazna. Samo je rekao da nestanemo i da nas više ne želi vidjeti ovdje", dodaje pretučeni mladić.

Ispovijest pretučenog mladića

Ubrzo se, kaže, vratio s još jednim kolegom.

"Drugi zaštitar bio je vidno agresivan i ljut. Odmah je počeo vikati na nas govoreći da se 'gubimo iz njihove lijepe zemlje' i 'Slovenci, vratite se odakle ste došli'", posvjedočio je pretučeni Slovenac.

Kada su im rekli da mogu pozvati policiju, u sve se uključio i treći zaštitar.

Pretučeni mladić tvrdi da ga je povukao za majicu, nakon čega je izvadio telefon i sve počeo snimati.

"Sad će je*at sebe. Nemoj mi snimat lice, makni mi telefon iz lica", čuje se na snimci.

Uslijedila je tučnjava u kojoj je ozlijeđena i 25-godišnja djevojka. Liječničku pomoć potražila je u Sloveniji gdje joj je utvrđen potres mozga. Zaštitare optužuju da su ih udarili i teleskopskom palicom.

"Udarili su je i pala je na terasu ispod s visine od oko jednog metra. Tada su to čuli susjedi s gornjeg kata i sišli. Zaštitari su počeli bježati s plaže, a mi smo pozvali hitnu pomoć i policiju", također je ispričao ozlijeđeni turist iz Slovenije.

Reakcija hotela

Iz istarske policije tek odgovaraju da utvrđuju sve okolnosti sukoba nakon čega će protiv počinitelja poduzeti odgovarajuće mjere. Iz hotela pak poručuju da žale zbog incidenta u kojem su obje strane zadobile ozljede te da su do završetka istrage zaštitari udaljeni s dužnosti.

"Ako se utvrdi odgovornost ili nezakonito postupanje, poduzet će se odgovarajuće mjere. Izražavamo iskreno žaljenje zbog ovog događaja te suosjećamo sa svima koji su na bilo koji način pretrpjeli neugodnosti i ozljede i nadamo se njihovom brzom oporavku", dodaju iz hotela.

Nije ovo prvi napad. Prije tri tjedna ispred noćnog kluba u Poreču zaštitari kluba brutalno su pretukli 19-godišnjeg mladića iz Slovenije. S teškim ozljedama glave u bolnici je proveo 16 dana i trenutačno se oporavlja kod kuće.

"Prošli tjedan je napravljen novi nalaz, rađeni su CT glave i mozga. Terapije se i dalje rade, mora strogo mirovati i bit na kućnoj njezi i želim vjerovati da će svakim danom i svakim tjednom biti njegovo stanje još bolje i da će biti stabilno i da neće imati nikakvih posljedica u budućnosti", objasnio je njegov odvjetnik Dušan Miočić.

Petorica uhićenih redara nalaze se u pritvoru koji im istječe za desetak dana.

"Samo o državnom odvjetništvu ovisi hoće li zatražiti produljenje istražnog zatvora za ovu prvu trojicu, a onda i ovu drugu dvojicu kojima istražni zatvor istječe nekoliko dana nakon 26. kolovoza", dodaje odvjetnik Miočić.

Pravna sredstva protiv zaštitara i hotela u Savudriji najavljuje i napadnuti slovenski par.