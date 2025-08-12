Snažan potres jačine 6,3 stupnja po Richteru pogodio 'vatreni prsten'

Potres magnitude 6,3 pogodio je u utorak istočnu indonezijsku regiju Papuu, priopćio je Američki geološki zavod. Međutim, nema opasnosti od cunamija, piše Daily Mail.

Epicentar potresa, koji se dogodio oko 17.24 sata po lokalnom vremenu bio je oko 193 kilometra sjeverozapadno od grada Abepure u Papui na dubini od 20 kilometara, priopćio je USGS.

Centar za upozorenje na cunami rekao je da nema opasnosti.

Nije bilo neposrednih izvješća o žrtvama ili šteti.

Prema prvom izvješću, potres je bio jačine 6,5 prije nego što ju je smanjio.

Potresi su vrlo česti

Ova prostrana arhipelaška nacija često doživljava potrese zbog svog položaja na pacifičkom "vatrenom prstenu", luku intenzivne seizmičke aktivnosti gdje se sudaraju tektonske ploče koji se proteže od Japana preko jugoistočne Azije i preko pacifičkog bazena.

Potres magnitude 6,2 koji je pogodio Sulawesi u siječnju 2021. usmrtio je više od 100 ljudi, a tisuće ostavio bez domova.

Godine 2018., potres magnitude 7,5 i naknadni tsunami u Paluu na Sulawesiju usmrtili su više od 2200 ljudi.

A 2004. godine, potres magnitude 9,1 pogodio je provinciju Aceh, uzrokujući tsunami i usmrtivši više od 170 000 ljudi u Indoneziji.

