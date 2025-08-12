Potres na granici Hrvatske i BiH: 'Probudilo nas je iz sna, nelagodno tutnjanje'

Livno i okolicu jutros je pogodio potres magnitude 2,5 stupnjeva prema Richteru, potvrdio je EMSC. Potres se dogodio u 3.28 sati, a epicentar je bio 12 kilometara od Livna, na dubini od 15 kilometara.

Slabije podrhtavanje tla osjetilo se i u Hrvatskoj, posebice na području Sinja.

#Earthquake (#zemljotres, #potres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.3 || 12 km W of #Livno (Bosnia & Herzegovina) || 5 min ago (local time 03:28:20). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/tdh3jC6Gjb — EMSC (@LastQuake) August 12, 2025

“Probudilo me”, “Zvuk tutnjave i tresak u Sinju”, “Mislio sam da kamion prolazi pored kuće kad ono potres”, “Buka, trešnja, probudilo me”, “Probudilo nas je iz sna, kratko i nelagodno tutnjanje, ormari su se zatresli”, "Split, Pazdigrad – bilo je kao neko tutnjanje, pas je počeo lajati, trajalo 2-3 sekunde", "Kratko podrhtavanje u Splitu", neka su od svjedočanstava građana.