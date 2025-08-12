Potres na granici Hrvatske i BiH: 'Probudilo nas je iz sna, nelagodno tutnjanje'
Epicentar potresa je bio na granici Hrvatske i BIH, u blizini Livna i oko 30 kilometara od Sinja
Livno i okolicu jutros je pogodio potres magnitude 2,5 stupnjeva prema Richteru, potvrdio je EMSC. Potres se dogodio u 3.28 sati, a epicentar je bio 12 kilometara od Livna, na dubini od 15 kilometara.
Slabije podrhtavanje tla osjetilo se i u Hrvatskoj, posebice na području Sinja.
“Probudilo me”, “Zvuk tutnjave i tresak u Sinju”, “Mislio sam da kamion prolazi pored kuće kad ono potres”, “Buka, trešnja, probudilo me”, “Probudilo nas je iz sna, kratko i nelagodno tutnjanje, ormari su se zatresli”, "Split, Pazdigrad – bilo je kao neko tutnjanje, pas je počeo lajati, trajalo 2-3 sekunde", "Kratko podrhtavanje u Splitu", neka su od svjedočanstava građana.