Uništeni grobovi na Mirogoju, oluja srušila 200 stabala: 'Molim vas da ne dolazite'

Nevrijeme koje je u petak zahvatilo Zagreb oštetilo je i groblje Mirogoj. Oluja je srušila oko 200 stabala i uništila pojedina grobna mjesta.

Igor Rađenović, voditelj podružnice Gradska groblja pri Zagrebačkom Holdingu, zato je u subotu apelirao na građane da zbog opasnosti koje prijete na groblje ne dolaze ni u nedjelju na Cvjetnicu.

"Stanje na Mirogoju nije dobro. Ako možete, molim vas ne dolazite ni u nedjelju na Cvjetnicu, da se slučajno nekome nešto ne dogodi", poručio je Rađenović građanima.

Korlaet otkrio podatke

Podsjetimo, zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet u subotu je priopćio da je noć bila mirnija, no vjetar je ipak puhao na mahove pa je cijelo vrijeme bilo intervencija.

Istaknuo je da su dežurne službe micale stabla i grane s prometnica, a puno posla imala je i Čistoća, čiji je sektor čišćenja i pranja prošao kroz magistralne pravce i centar Zagreba.

Korlaet je dodao da su vatrogasci imali najviše intervencija - oko 500, s time da ih je još 300 na čekanju. Druge po redu su Zagrebačke ceste s oko 400 intervencija, a zatim slijedi Zrinjevca s 350, uglavnom micanja i rezanja stabala te Čistoća koja je na terenu bila s više od 200 radnika.

