TRAGEDIJA KOD SAMOBORA /

Kuća u potpunosti izgorjela, muškarac i žena umrli: Vatrogasce dočekao strašan prizor

Kuća u potpunosti izgorjela, muškarac i žena umrli: Vatrogasce dočekao strašan prizor
Dvije osobe poginule su nakon što je požar u petak oko 22 sata zahvatio drvenu kuću u mjestu Pavučnjak na samoborskom području.

Zagrebačka policija izvijestila je da su u buktinji život izgubili vlasnica (80) i član njezine obitelji (58). 

U kući se u trenutku horora nalazio i 58-godišnjak, također član njihove obitelji, no on se uspio spasiti. Zadobio je lakše tjelesne ozljede, a liječnici su mu pomoć pružili u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. 

Očevid u tijeku 

Zapovjednik JVP-a Samobor Mladen Žitković potvrdio je za Radio Samobor da su vatrogasci požar zatekli u već razbuktaloj fazi te da nisu mogli ući u kuću. Vatrogasci su uspjeli ugasiti vatru, no dom obitelji u potpunosti je izgorio. 

Na mjesto tragedije u subotu je pristigla i policija. U tijeku je očevid koji bi trebao otkriti uzrok izbijanja požara i ostale okolnosti slučaja. 

28.3.2026.
13:13
Erik Sečić
Marko Prpic/PIXSELL
SamoborPožarVatrogasciKuća
