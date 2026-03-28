Kuća u potpunosti izgorjela, muškarac i žena umrli: Vatrogasce dočekao strašan prizor

Dvije osobe poginule su nakon što je požar u petak oko 22 sata zahvatio drvenu kuću u mjestu Pavučnjak na samoborskom području.

Zagrebačka policija izvijestila je da su u buktinji život izgubili vlasnica (80) i član njezine obitelji (58).

U kući se u trenutku horora nalazio i 58-godišnjak, također član njihove obitelji, no on se uspio spasiti. Zadobio je lakše tjelesne ozljede, a liječnici su mu pomoć pružili u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.

Očevid u tijeku

Zapovjednik JVP-a Samobor Mladen Žitković potvrdio je za Radio Samobor da su vatrogasci požar zatekli u već razbuktaloj fazi te da nisu mogli ući u kuću. Vatrogasci su uspjeli ugasiti vatru, no dom obitelji u potpunosti je izgorio.

Na mjesto tragedije u subotu je pristigla i policija. U tijeku je očevid koji bi trebao otkriti uzrok izbijanja požara i ostale okolnosti slučaja.

