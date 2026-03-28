Strava kod Samobora: Požar buknuo u kući, dvije osobe poginule

Dvije osobe su poginule, a jedna je zadobila lakše ozljede u požaru drvene kuće koji je izbio u petak navečer u mjestu Pavučnjak na samoborskom području.

Buknulo je oko 22.00 sati, a na teren su pojurili vatrogasci koji su uspjeli ugasiti požar.

Slijedi očevid koji bi trebao utvrditi više okolnosti tragedije.

POGLEDAJTE VIDEO: Na području Zadra od početka godine izbilo više od 300 požara: 'Prijavite spaljivanje korova'