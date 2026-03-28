Kontroverzna zvijezda napustila zatvor otečena lica, a automobil je u još gorem stanju

Sportska ikona Tiger Woods ponovno se našla u središtu skandala nakon što je u petak poslijepodne uhićen na Floridi zbog vožnje pod utjecajem opijata. Uhićenje je uslijedilo nakon prometne nesreće u kojoj se njegov luksuzni terenac prevrnuo, a fotografija iz pritvora, koja prikazuje iscrpljenog Woodsa podbuhlog lica i krvavih očiju, brzo je obišla svijet.

Incident se dogodio oko dva sata poslijepodne na uskoj cesti na Jupiter Islandu, nedaleko od Woodsove rezidencije. Prema izvješću šerifa okruga Martin, Johna Budensieka, pedesetogodišnji Woods je svojim Land Roverom pokušao velikom brzinom preteći kamion s prikolicom. Prilikom manevra, zakačio je stražnji dio prikolice, zbog čega je njegov automobil izgubio kontrolu, prevrnuo se na vozačevu stranu i klizio cestom.

Kratak boravak u pritvoru

Woods je, srećom neozlijeđen, uspio sam ispuzati iz vozila kroz suvozačeva vrata. Vozač kamiona također je prošao bez ozljeda, no šerif je naglasio kako je "situacija mogla biti puno gora" da je iz suprotnog smjera naišlo drugo vozilo.

Policajci koji su stigli na mjesto nesreće primijetili su da Woods pokazuje jasne znakove omamljenosti. "Na mjestu događaja bio je letargičan", izjavio je šerif Budensiek. Iako je alkotest pokazao 0,0 promila, Woods je odbio dati uzorak urina za testiranje na lijekove ili druge supstance, kako na mjestu nesreće tako i kasnije u postaji.

Zbog toga je uhićen i optužen za vožnju pod utjecajem (DUI), uzrokovanje materijalne štete i odbijanje zakonskog testiranja. Prema zakonu Floride, morao je provesti najmanje osam sati u pritvoru. Pušten je uz jamčevinu nešto poslije 23 sata. Šerif je potvrdio da Woods, kao visokoprofilna osoba, nije bio smješten u ćeliju s drugim zatvorenicima kako bi se osigurala njegova sigurnost.

Prijašnji skandali

Objavljena policijska fotografija izazvala je lavinu reakcija, a mnoge je podsjetila na sličan prizor iz 2017. godine. Tada je također bio uhićen zbog vožnje pod utjecajem, a policija ga je pronašla kako spava za volanom pod utjecajem koktela lijekova na recept. I tada je njegova fotografija iz pritvora pokazivala otečeno i dezorijentirano lice.

Ovo je treća velika automobilska nesreća u Woodsovoj karijeri. Godine 2021. doživio je tešku nesreću u Kaliforniji koja mu je gotovo uništila nogu, a oporavak je trajao mjesecima. Još 2009. godine, bizarna nesreća ispred njegove kuće otkrila je skandale o izvanbračnim aferama koji su doveli do raspada braka s Elin Nordegren.

Posljednji incident dogodio se samo nekoliko dana nakon što se Woods vratio natjecateljskom golfu i najavio mogući nastup na Mastersu. Bivši američki predsjednik Donald Trump, blizak Woodsov prijatelj, izjavio je: "Jako mi je žao. Očito ima nekih poteškoća."