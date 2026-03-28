Tiger Woods pušten iz pritvora nakon što je preživio dramu na Floridi

Proslavljeni američki golfer Tiger Woods (50) pušten je iz pritvora jučer u kasnim satima nakon što je priveden zbog sumnje na vožnju pod utjecajem. Incident se dogodio na otoku Jupiter na Floridi, gdje je sudjelovao u prometnoj nesreći, piše BBC.

Nesreća i reakcija policije

Prema riječima šerifa Johna Budensieka, Woods je izašao iz prevrnutog vozila nakon sudara dvaju automobila, a policija je na mjestu događaja posumnjala da je pod utjecajem. Ipak, tijekom očevida nisu pronađeni tragovi alkohola, niti su nađene droge ili lijekovi.

Foto: Martin County Sheriff's Department/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Woods je pušten iz zatvora okruga Martin u Stuartu nešto prije ponoći, nakon što je ispunio sve potrebne uvjete, uključujući i plaćanje jamčevine. Prema protokolu, očekivalo se da će u pritvoru provesti najmanje osam sati.

Šerif Budensiek istaknuo je kako je Woods tijekom cijelog postupka bio suradljiv s policijom. Golf legenda napustila je pritvor kroz sporedni izlaz, a potom se odvezla na suvozačkom mjestu SUV-a.

