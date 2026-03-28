NOĆNI INCIDENT /

Tiger Woods pušten iz pritvora nakon što je preživio dramu na Floridi

Tiger Woods pušten iz pritvora nakon što je preživio dramu na Floridi
Foto: ZUMAPRESS.com/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Na mjestu nesreće nisu pronađeni alkohol ni zabranjene supstance

28.3.2026.
ZUMAPRESS.com/MEGA/The Mega Agency/Profimedia
Proslavljeni američki golfer Tiger Woods (50) pušten je iz pritvora jučer u kasnim satima nakon što je priveden zbog sumnje na vožnju pod utjecajem. Incident se dogodio na otoku Jupiter na Floridi, gdje je sudjelovao u prometnoj nesreći, piše BBC.

Nesreća i reakcija policije

Prema riječima šerifa Johna Budensieka, Woods je izašao iz prevrnutog vozila nakon sudara dvaju automobila, a policija je na mjestu događaja posumnjala da je pod utjecajem. Ipak, tijekom očevida nisu pronađeni tragovi alkohola, niti su nađene droge ili lijekovi.

Foto: Martin County Sheriff's Department/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Woods je pušten iz zatvora okruga Martin u Stuartu nešto prije ponoći, nakon što je ispunio sve potrebne uvjete, uključujući i plaćanje jamčevine. Prema protokolu, očekivalo se da će u pritvoru provesti najmanje osam sati.

Šerif Budensiek istaknuo je kako je Woods tijekom cijelog postupka bio suradljiv s policijom. Golf legenda napustila je pritvor kroz sporedni izlaz, a potom se odvezla na suvozačkom mjestu SUV-a.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
