Tiger Woods pušten iz pritvora nakon što je preživio dramu na Floridi
Na mjestu nesreće nisu pronađeni alkohol ni zabranjene supstance
Proslavljeni američki golfer Tiger Woods (50) pušten je iz pritvora jučer u kasnim satima nakon što je priveden zbog sumnje na vožnju pod utjecajem. Incident se dogodio na otoku Jupiter na Floridi, gdje je sudjelovao u prometnoj nesreći, piše BBC.
Nesreća i reakcija policije
Prema riječima šerifa Johna Budensieka, Woods je izašao iz prevrnutog vozila nakon sudara dvaju automobila, a policija je na mjestu događaja posumnjala da je pod utjecajem. Ipak, tijekom očevida nisu pronađeni tragovi alkohola, niti su nađene droge ili lijekovi.
Woods je pušten iz zatvora okruga Martin u Stuartu nešto prije ponoći, nakon što je ispunio sve potrebne uvjete, uključujući i plaćanje jamčevine. Prema protokolu, očekivalo se da će u pritvoru provesti najmanje osam sati.
Šerif Budensiek istaknuo je kako je Woods tijekom cijelog postupka bio suradljiv s policijom. Golf legenda napustila je pritvor kroz sporedni izlaz, a potom se odvezla na suvozačkom mjestu SUV-a.
