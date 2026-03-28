Tiger Woods završio iza rešetaka: Policijska fotografija odmah postala viralna

Tiger Woods, čovjek kojeg mnogi smatraju najvećim golferom svih vremena, ovog je puta u medijima prisutan iz potpuno drugačijih razloga. Legenda golfa završila je u pritvoru nakon prometne nesreće pri velikoj brzini i vožnje pod utjecajem opojnih sredstava.

Nakon što je proveo oko osam sati iza rešetaka, Woods je pušten, ali incident je odmah izazvao lavinu pažnje. Policija je objavila fotografiju snimljenu prilikom uhićenja. 50-godišnji sportaš na njoj ima natečene i krvave oči, prizor koji je brzo postao viralan i izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Foto: Martin County Sheriff's Department/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Ovaj incident ponovno baca svjetlo na turbulentni život slavnog sportaša, podsjećajući javnost da čak i najveće sportske legende nisu imune na osobne krize i javne skandale.

