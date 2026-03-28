FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
nije njegov kut

Tiger Woods završio iza rešetaka: Policijska fotografija odmah postala viralna

Tiger Woods završio iza rešetaka: Policijska fotografija odmah postala viralna
×
Foto: Martin County Sheriff's Department/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

28.3.2026.
10:27
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Tiger Woods, čovjek kojeg mnogi smatraju najvećim golferom svih vremena, ovog je puta u medijima prisutan iz potpuno drugačijih razloga. Legenda golfa završila je u pritvoru nakon prometne nesreće pri velikoj brzini i vožnje pod utjecajem opojnih sredstava.

Nakon što je proveo oko osam sati iza rešetaka, Woods je pušten, ali incident je odmah izazvao lavinu pažnje. Policija je objavila fotografiju snimljenu prilikom uhićenja. 50-godišnji sportaš na njoj ima natečene i krvave oči, prizor koji je brzo postao viralan i izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Ovaj incident ponovno baca svjetlo na turbulentni život slavnog sportaša, podsjećajući javnost da čak i najveće sportske legende nisu imune na osobne krize i javne skandale.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike