Tiger Woods u teškoj prometnoj nesreći: Evo što je ostalo od automobila

Tiger Woods sudjelovao je u sudaru s prevrtanjem automobila na Floridi u petak, 27. ožujka, priopćio je ured šerifa okruga Martin, a prenosi Sky News.

Sudar se dogodio na otoku Jupiter na Floridi, a Woodsovo stanje je još uvijek nepoznato. Nesreća se dogodila neposredno nakon 14 sati po lokalnom vremenu.

Foto: Vasquez-Max Lopes/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Policija je rekla da "trenutno istražuje i da će pružiti dodatne detalje čim postanu dostupni".

Woods sudjelovao u sličnoj nesreći 2021.

Tiger Woods zadobio je "više otvorenih prijeloma" desne noge u teškoj prometnoj nesreći u Los Angelesu 2021. godine. Ta nesreća, kao i ova, opisana je kao sudar s "prevrtanjem" u kojem se automobil prevrnuo.

U to vrijeme, vlasti su rekle da je vozio najmanje dvostruko brže od ograničenja brzine u zoni od 45 mph kada je njegov Genesis GV80 SUV udario u drvo, uzrokujući da vozilo poleti zrakom i sleti na bok. Dužnosnici su u to vrijeme rekli da nije bilo znakova oštećenja.

Istražitelji su pod lupom jer nisu uspjeli dobiti nalog za pretres uzoraka krvi golfera, koji su mogli otkriti bilo kakve dokaze alkohola ili droga. Woods nije optužen za tu nesreću.

Sportaš se prethodno sam prijavio u kliniku 2017. godine radi lijekova na recept nakon uhićenja te godine zbog vožnje pod utjecajem alkohola na Floridi.

POGLEDAJTE VIDEO: RTL Danas doznaje: Iran ide na SP u SAD, Branko Ivanković u najužem krugu za izbornika