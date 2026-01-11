Dame u Zagrebu su se pripremile za hladnoću: Zasjale na špici u crnom od glave do pete

Unatoč niskim temperaturama koje su ovih dana zahvatile cijelu zemlju, zagrebačka špica ponovno je bila pravo modno odredište. Dame su se očito dobro pripremile za hladnoću te su centrom grada prošetale u crnim kombinacijama od glave do pete.

Kaputi, čizme i modni dodaci u tamnim tonovima dominirali su Cvjetnim trgom. Elegantni krojevi i pažljivo usklađeni detalji pokazali su da stil ne trpi ni najniže temperature.

Pogledajte u galeriji tko se sve prošetao centrom Zagreba.