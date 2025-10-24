Sin ribara iz Komiže osvojio Nobela! Direktu otkrio šta planira s novcima: 'Kupit ću ženi novi auto'

Nisam Grk nego Hrvat. Tako je grčkim novinarima koji su ga počeli opsjedati odgovorio američki profesor John Martinis. Otac mu je ribar iz Komiže, a on je upravo dobio Nobelovu nagradu za fiziku. S njim je razgovarao Borko Brunović ali ipak nije shvatio što je otkriće makroskopskog kvantno mehaničkog tuneliranja i kvantizacije energije u električnom krugu za što je Martinis dobio Nobela. Pa su više razgovarali o Visu i Trumpu.

Kakav je osjećaj primiti Nobelovu nagradu? Možete li opisati prvu reakciju?

Iskreno, malo je i šokantno. Bavite se znanošću i uživate u tome i svim lijepim stvarima vezanim za znanost i to je velika čast i iznenađenje. Moja žena je ušla u sobu i probudila me i pomislio sam, što se događa? I kad sam otvorio laptop i pročitao tekst o tome, tad me pogodilo da se to stvarno događa. Puno je nakon toga bilo aktivnosti. Smiješno, otišao sam kod zubara i oni su mi čestitali i rekao sam dentalnoj tehničarki da se veselim odlasku zubaru jer ću imati sat vremena mira.

Nagađalo se da bi Nobelova nagrada za mir mogla ići u Sjedinjene Države predsjedniku Trumpu. Jeste li bili iznenađeni što ju nije dobio ?

Jako sam sretan što je potpisan sporazum o miru u Gazi i kako stvari idu na bolje na Bliskom istoku. Osobno, pomalo smiješno, ali da se to dogodilo, svi bi se fokusirali na tu priču, a ne na znanstvenike pa je to možda malo bolje za mene jer Trump nekako usiše svu energiju u sobi.

Puno se špekuliralo o vašim hrvatskim korijenima. Vaša obitelj dolazi iz Komiže?

Imam hrvatske korijene. Moj otac je rođen na otoku Visu u gradu Komiži, blizu Splita kao što vi sigurno znate. Došao je u Ameriku nakon Drugog svjetskog rata. Tipična priča gdje je djed došao u Ameriku da se dokaže pa je doveo svoju obitelj uključujući i mog oca.

Otac je bio ribar u mladosti, to je bio obiteljski posao što je dobro jer uvijek popravljate nešto na brodu i učite mehaniku, kako popraviti i napraviti nešto. Odrastao sam uz oca i razgovarao s ujakom o ribolovu i teoretizirao o tome kako se ponašaju ribe. Zapravo sam iz analitičke obitelji koja je bila prava radnička obitelj.

Jeste li kad posjetili Hrvatsku?

Bio sam u Hrvatskoj kad sam bio na fakultetu, kad sam imao dvadesetak godina. Bili smo u Splitu i Komiži i bili smo u rodnom gradu moje majke. Bilo je divno, baš sam uživao. I sad kada sam iz Hrvatske i ljudi o meni pričaju, siguran sam da ću ponovno doći i održati neko predavanje. Volio bi doći, tako je lijepo.

Što planirate s novčanom nagradom koju ste dobili za Nobela?

Pa, nismo o tome previše razmišljali. morat ću o tome još razmisliti. Moja žena je bila vrlo ljubazna prema meni kad je prva saznala za nagradu. Pustila me da spavam do pet i pol ujutro. I reporteri su željeli doći i probuditi me i snimiti, ali ona ih je odbila. Pa je jedna ideja o kojoj razmišljam da joj kupim Tesal Cyber Truck, zaslužuje novi auto. I to je vrlo zaštitnički automobil. Razgovaramo o tome, vidjet ćemo ima li smisla.