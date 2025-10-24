Sin ribara iz Komiže osvojio Nobela! Direktu otkrio šta planira s novcima: 'Kupit ću ženi novi auto'
Odrastao sam uz oca i razgovarao s ujakom o ribolovu i teoretizirao o tome kako se ponašaju ribe. Zapravo sam iz analitičke obitelji koja je bila prava radnička obitelj, kazao je John Martins
Nisam Grk nego Hrvat. Tako je grčkim novinarima koji su ga počeli opsjedati odgovorio američki profesor John Martinis. Otac mu je ribar iz Komiže, a on je upravo dobio Nobelovu nagradu za fiziku. S njim je razgovarao Borko Brunović ali ipak nije shvatio što je otkriće makroskopskog kvantno mehaničkog tuneliranja i kvantizacije energije u električnom krugu za što je Martinis dobio Nobela. Pa su više razgovarali o Visu i Trumpu.
Kakav je osjećaj primiti Nobelovu nagradu? Možete li opisati prvu reakciju?
Iskreno, malo je i šokantno. Bavite se znanošću i uživate u tome i svim lijepim stvarima vezanim za znanost i to je velika čast i iznenađenje. Moja žena je ušla u sobu i probudila me i pomislio sam, što se događa? I kad sam otvorio laptop i pročitao tekst o tome, tad me pogodilo da se to stvarno događa. Puno je nakon toga bilo aktivnosti. Smiješno, otišao sam kod zubara i oni su mi čestitali i rekao sam dentalnoj tehničarki da se veselim odlasku zubaru jer ću imati sat vremena mira.
Nagađalo se da bi Nobelova nagrada za mir mogla ići u Sjedinjene Države predsjedniku Trumpu. Jeste li bili iznenađeni što ju nije dobio ?
Jako sam sretan što je potpisan sporazum o miru u Gazi i kako stvari idu na bolje na Bliskom istoku. Osobno, pomalo smiješno, ali da se to dogodilo, svi bi se fokusirali na tu priču, a ne na znanstvenike pa je to možda malo bolje za mene jer Trump nekako usiše svu energiju u sobi.
Puno se špekuliralo o vašim hrvatskim korijenima. Vaša obitelj dolazi iz Komiže?
Imam hrvatske korijene. Moj otac je rođen na otoku Visu u gradu Komiži, blizu Splita kao što vi sigurno znate. Došao je u Ameriku nakon Drugog svjetskog rata. Tipična priča gdje je djed došao u Ameriku da se dokaže pa je doveo svoju obitelj uključujući i mog oca.
Otac je bio ribar u mladosti, to je bio obiteljski posao što je dobro jer uvijek popravljate nešto na brodu i učite mehaniku, kako popraviti i napraviti nešto. Odrastao sam uz oca i razgovarao s ujakom o ribolovu i teoretizirao o tome kako se ponašaju ribe. Zapravo sam iz analitičke obitelji koja je bila prava radnička obitelj.
Jeste li kad posjetili Hrvatsku?
Bio sam u Hrvatskoj kad sam bio na fakultetu, kad sam imao dvadesetak godina. Bili smo u Splitu i Komiži i bili smo u rodnom gradu moje majke. Bilo je divno, baš sam uživao. I sad kada sam iz Hrvatske i ljudi o meni pričaju, siguran sam da ću ponovno doći i održati neko predavanje. Volio bi doći, tako je lijepo.
Što planirate s novčanom nagradom koju ste dobili za Nobela?
Pa, nismo o tome previše razmišljali. morat ću o tome još razmisliti. Moja žena je bila vrlo ljubazna prema meni kad je prva saznala za nagradu. Pustila me da spavam do pet i pol ujutro. I reporteri su željeli doći i probuditi me i snimiti, ali ona ih je odbila. Pa je jedna ideja o kojoj razmišljam da joj kupim Tesal Cyber Truck, zaslužuje novi auto. I to je vrlo zaštitnički automobil. Razgovaramo o tome, vidjet ćemo ima li smisla.