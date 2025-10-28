Novi obračun na mjestu tragedije u Sloveniji: Pijani muškarac se zakačio s prolaznikom, letjeli su udarci

Novi incident pred lokalom Patriot u Novom Mestu, gdje je tijekom vikenda nasmrt pretučen ugostitelj koji je došao spasiti sina od napada skupine Roma.

Naime, pijani muškarac je mokrio ispred bara kada mu je prišao drugi i upozorio ga da je to neprimjereno. Prvome se to nije svidjelo pa ga je udario po licu i pobjegao, potvrdila je policija.

Sve se dogodilo iza podneva, samo nekoliko sati uoči prosvjeda i izvanredne sjednice općinskog vijeća na kojoj će predstavnici vlasti predstaviti mjere nakon tragične smrti i brutalnog premlaćivanja koje je šokiralo Sloveniju i potaknulo niz ostavki vladinih dužnosnika, prenosi 24ur.com

Na snimci s društvenih mreža, koju nećemo objaviti zbog uznemirujućeg sadržaja, vidi se kako pijani muškarac staje pred barom i urinira, a u istom trenutku dolazi drugi mladić koji se prekrižio ispred mjesta gdje su građani zapalili lampione u znak sjećanja na ubijenog Slovenca.

U drugom trenutku prilazi pijanom uškarcu i nešto mu objašnjava, i, čini se, moli ga da urinira negdje drugdje.

Pijani muškarac gubi strpljenje i udara mladića.

Policija je u utorak dobila dojavu da pijani muškarac uznemirava drugog, a nakon incidenta pronašli su ga u pubu u Seidlovoj cesti, gdje je također narušavao javni red i mir zbog čega mu je određen pritvor.

Slovenija na nogama

Trenutačno je u policijskog postaji Novo mesto pod nadzorom policije.

Posebno uznemirujuće je što se novi fizički obračun dogodio ispred lokala gdje je tijekom vikenda okrutno ubijen 48-godišnji Aleš Šutar, koji je sina pokušao zaštititi od nasilnika.

Sin ga je nazvao i zamolio da dođe po njega jer su mu Romi prijetili. Čim je stigao, nasilnička banda ga je napala i pretukla do smrti.

Aleš je usred noći prevezen u bolnicu s teškim ozljedama, no unatoč terapiji nije mu bilo pomoći. Policija je zbog napada uhitila 21-godišnjaka, koji ima podeblji dosje.

Na sudu je objavljeno da osumnjičeni nije priznao krivnju. Prijeti mu kazna od pet do 15 godina zatvora.

Napadač je kao maloljetnik bio registriran za imovinski kriminal i kaznena djela s elementima nasilja, uključujući seksualno zlostavljanje osobe mlađe od 15 godina. Policija vjeruje da se radi o jednom napadaču, ali ističe da još uvijek intenzivno istražuje i prikuplja obavijesti te pregledava dostupne snimke, navodi agencija.

Slovenski premijer Robert Golob u nedjelju je zbog incidenta u Novom Mestu prihvatio ostavke ministrice pravosuđa Andreje Katič i ministra unutarnjih poslova Boštjana Poklukara.

