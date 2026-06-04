Stručnjak analizirao pad aviona: 'Nije došlo do eksplozije, što upućuje na mogući problem'

KOJI JE UZROK NESREĆE? /

Teška zrakoplovna nesreća dogodila se nešto iza 11 sati na području Medulina, odnosno Campanoža. U padu manjeg zrakoplova poginule su četiri osobe. Neslužbeno se doznaje kako je riječ o njemačkom zrakoplovu koji je poletio iz Austrije, a stradali su strani državljani.

Područje gdje je pao zrakoplov je nenaseljeno, a na snimci se vidi da se zrakoplov u padu prepolovio. Okolnosti nesreće zasad nisu poznate, a na terenu su sve službe.

RTL-ova Ida Balen javila se uživo s mjesta nesreće, gdje je razgovarala s koordinatorom vještačenja nesreća u zračnom prometu s Fakulteta prometnih znanosti Davidom Gerhardingerom.

"Možemo govoriti o meteorološkoj situaciji; nisu zabilježeni nikakvi meteorološki ekstremi, što znači da su uvjeti za let bili dobri. Očevici su naveli da se radilo o spiralnom kretanju zrakoplova. Sam uzrok nesreće se iz toga ne može dokučiti, međutim to je indikator završne faze leta, odnosno faze prije samog udara u tlo. Također, pri tom udaru nije došlo do eksplozije, što upućuje na mogući problem s gorivnim sustavom, nedostatak goriva u spremnicima ili na sam način udara", objasnio je Gerhardinger.

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