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SIGURNOSNI INCIDENT /

Stanovnici Tivta otkrili što misle o Vučiću: 'Mislim da je sam izazvao tu dramu'

Ne bojim se prijetnji - poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uoči samita europskih lidera u Crnoj Gori i to nakon što mu je Sigurnosna služba savjetovala da ne putuje.

Prijetnja Vučiću je, kažu, vođa Kavačkog klana. Svemu ovome prethodila je zabrana crnogorskih vlasti da u zemlju uđe više od 80 srpskih državljana. A problema ima i s ulaskom Crnogoraca u Srbiju. Više pogledajte u prilogu.

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4.6.2026.
19:37
Katarina Brečić
SrbijaTivatAleksandar VučićCrna Gora
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