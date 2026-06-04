Stanovnici Tivta otkrili što misle o Vučiću: 'Mislim da je sam izazvao tu dramu'

SIGURNOSNI INCIDENT /

Ne bojim se prijetnji - poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uoči samita europskih lidera u Crnoj Gori i to nakon što mu je Sigurnosna služba savjetovala da ne putuje.

Prijetnja Vučiću je, kažu, vođa Kavačkog klana. Svemu ovome prethodila je zabrana crnogorskih vlasti da u zemlju uđe više od 80 srpskih državljana. A problema ima i s ulaskom Crnogoraca u Srbiju. Više pogledajte u prilogu.