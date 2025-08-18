Hrvatski analitičar razotkrio Putinovu ucjenu: 'Rusi će se tu jako napatiti'

Ukrajina, SAD i europski vrh - svi na istom mjestu, u Washingtonu. U Bijeloj kući počinje sastanak Trump-Zelenski, a onda će im se pridružiti i EU čelnici.

Svi traže mir u Ukrajini, ali pod različitim uvjetima. Uoči sastanka, Trump je poručio da zna što radi i ukrajinskom kolegi uputio oštru poruku.

Zelenski poručuje – mir mora biti trajan, a pogreške iz prošlosti se ne smiju ponoviti. Ukrajina se već jednom odrekla dijela Krima, dok Putin sada cilja i regiju Donbas zato traži sigurnosna jamstva. Nadu donosi izjava Trumpova izaslanika da je Putin na neki vid jamstava pristao.

Vladimir Putin je opsjednut Donbasom godinama. Tamo je i počeo rat za ruski utjecaj u Ukrajini nakon pada Janukoviča 2014. godine – najprije preko separatističkih snaga koje je financirao i naoružavao.

Samo nekoliko dana prije pune invazije na Ukrajinu priznao je neovisnost regija Donjeck i Luhansk. No, 11 godina nakon što vodi rat na istoku Ukrajine, Putin i Rusija ne kontroliraju cijelo područje – pod ukrajinskom kontrolom i dalje je 30 posto regije.

Za Putina bi taj teritorij u njegovim rukama značio plijen i onda bi mogao proglasiti bar nekakvu pobjedu u ovom ratu. Za Ukrajince to je crvena linija – ne žele se odreći teritorija i on ima simbolično i industrijsko značenje za Ukrajinu. Tamo je 50 km čvrsto utvrđenih obrambenih linija koje, kako kaže Kijev, brane ostatak Ukrajine od ruskog proboja. U Bijeloj kući stigli su svi lideri na sastanak s Donaldom Trumpom.

Zašto je Donbas ovako važan, za RTL Danas govorio je vojni analitičar Mario Galić, koji kaže da se Zelenski jako teško može odreći Donbasa.

"Mislim da je Putin postavio taj uvjet želeći Zelenskog natjerati da odbije, pa da Putin može reći: 'Ja nisam kriv, Zelenski ne želi mir.' Naime, Zelenski bi morao prepustiti dva velika grad - Kramatorsk koji ima 150 tisuća stanovnika i Slovjansk koji ima više od 100 tisuća, a da Rusi nisu ni došli blizu. Rusi su Slovjansku bili bliže na početku rata nego što su sada. Već su tada ukrajinske snage počele utvrđivati ta dva grada. To bi imalo strateške posljedice za Zelenskog – prepuštanje ostatka Donbasa (Donjecke regije) značilo bi kao nekakav mir. A to bi povlačilo sa sobom i raspisivanje predsjedničkih izbora u Ukrajini. Kakve bi šanse on imao na tim izborima onda?"

Gaić je nastavio da bi se Rusi jako napatili da to osvoje, ako ne dođe do mirovnog sporazuma. "Ovo nije mirovni prijedlog, nego Putinova ucjena. Čak je i Trump to rekao, pa je htio izaći iz pregovora, pa je Putin malo popustio", istaknuo je ovaj analitičar.