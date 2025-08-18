Sprovod poginulog vojnika izazvao bijes protiv Washingtona: 'Prodani smo!'

Ukrajinci koji su prisustvovali sprovodu vojnika u Kijevu izrazili su bijes zbog američko-ukrajinskih pregovora koji se u ponedjeljak održavaju u Washingtonu, javlja CNN.

Stotine ljudi okupile su se na komemoraciji na središnjem kijevskom trgu Majdan u čast 39-godišnjeg Davida Chichkana, popularnog umjetnika koji je postao vojnik i poginuo ranije ovog mjeseca nakon što je ruski dron pogodio njegovu postrojbu na bojišnici.

"Nakon što su tisuće ljudi poginule u ovom ratu, osjećaj je kao da smo sada jednostavno prodani," rekla je Oleksandra Grigorenko (45) iz grada Poltave.

Foto: Profimedia

Dodala je: "To je neka fatalna slučajnost, da se danas održava ovaj veliki oproštaj. A u isto vrijeme, očito je da je naš predsjednik pod pritiskom u Washingtonu."

Dok su se okupili oko Chichkanovog otvorenog lijesa, njegovi suborci, članovi obitelji i ostali ožalošćeni držali su crne zastave i plakate s njegovim umjetničkim radovima – akvarelima koji su prikazivali prizore s bojišta. Chichkan je bio i aktivist te samoproglašeni anarhist.

'Dok naši ginu, Amerikanci razvlače crveni tepih za Putina'

To je samo jedan od mnogih sprovoda koji se svakodnevno održavaju diljem Ukrajine – bolni podsjetnik na izgubljene živote u više od tri godine rata, dok američki predsjednik Donald Trump predlaže trgovinu zemljom za koju su poginuli.

"Stvara se neka pozadinska suprotnost koja iz ukrajinske perspektive izgleda posebno oštro – dok naši najbolji suborci ginu, u isto vrijeme američki vojnici razvlače crveni tepih za Putina," rekao je Dmitro, narednik iz Chichkanove postrojbe, za CNN nakon što je održao govor okupljenima.

"Ne zanima me što se događa u SAD-u, jer to ne utječe na našu odlučnost da nastavimo borbu," dodao je.

