Evo gdje i kada gledati novu epizodu spektakularnog borilačkog reality showa

Foto: Voyo

Sve je napetije u kući, a tenzije rastu i među dva trenera, Mirana 'Slo Rocyja' Fabjana i Aleksandra Ilića 'Jokera'

22.8.2025.
10:30
SPORTSKI.NET
Voyo
Reality show Fight of Nations™: Put do pobjede sigao je do svoje šeste epizode, a moći ćete je pogledati u subotu u ponoć na platformi VOYO.

Sve je napetije u kući, a tenzije rastu i među dva trenera, Mirana 'Slo Rocyja' Fabjana i Aleksandra Ilića 'Jokera'.

U prošloj epizodi Aleksandar Joker Ilić imao je primjedbe na Slo Rockyjeve taktike, spočitavao mu je kako stalno mora biti u centru pažnje i kako sve mora biti po njegovom, u suprotnom prijeti izlaskom iz šoua. Fabjan nije ostao dužan na te opaske, rekao je kako Ilić plače u ringu i kako po podcastima blati druge borce.

 

 

 

 

A sada treneri s nestrpljenjem iščekuju polufinalne borbe, dok mlade borce u showu Fight of Nations™: Put do pobjede očekuje neočekivan i zahtjevan izazov. Riječ je o zadatku koji traži strateško razmišljanje i vrhunsku preciznost, a kako su se natjecatelji snašli – moći ćete vidjeti već ove subote od ponoći na platformi VOYO.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo što donosi nova epizoda Fight of Nations™: Posebni izazov iznenadio natjecatelje

Miran FabjanAleksandar IlicFight Of Nations™ - Put Do Pobjede
