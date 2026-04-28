Neda Ukraden otkrila kako je opstala na estradi: 'Nikada ne zapadam u kredite i dugove'

Regionalna glazbena diva Neda Ukraden i u 75. godini ne silazi sa scene, a iza nje su desetljeća hitova, rasprodani koncerti i karijera na kojoj bi joj mnogi mogli pozavidjeti. Sada je pjevačica otkrila što smatra ključem svog trajanja, ali i poslala poruku mlađim generacijama koje se tek probijaju na estradi, piše Blic.

Kako kaže, uspjeh nije samo u hitovima, nego i u disciplini — i pametnom upravljanju novcem.

‘Nikada nisam upadala u dugove’

Neda ističe da tijekom karijere nikad nije živjela iznad svojih mogućnosti te da nije ulazila u kredite i dugove, što smatra jednom od važnih životnih lekcija.

“Produžavam svoju karijeru dobrim pjesmama. Nikada ne upadam u kredite i dugove jer radim samo ono što si mogu priuštiti. Od automobila do pjesama”, rekla je iskreno.

Dodaje kako su danas neka druga vremena i da mladima nije lako davati univerzalne savjete, no vjeruje da neke vrijednosti ostaju iste.

“Moj recept za trajanje je dobra pjesma, briga o sebi i svom imidžu, te da budete dostojni scene na kojoj ste. Pitanje je što želite – kratku slavu ili da ovo bude ozbiljan posao kojem ćete se posvetiti.”

'Ako želite trajati, gradite karijeru ozbiljno'

Pjevačica poručuje da nije dovoljno samo pojaviti se na sceni, nego iza karijere mora stajati rad i posvećenost.

Za nju je trajanje rezultat kvalitete, ali i poštovanja prema publici i profesiji.

Najveće bogatstvo su joj obitelj i unuci

Iako iza sebe ima impresivnu karijeru, Neda kaže da joj je danas najvažnije zdravlje obitelji i budućnost njezinih unuka.

“Napravila sam toliko toga. Želim samo da moju obitelj posluži zdravlje i da toj divnoj djeci, mojim unucima, pomognem koliko mogu u njihovom obrazovanju, da se bake sjećaju u najljepšem svjetlu”, rekla je emotivno.

Dodaje da joj je važno ostaviti trag na koji će njezina obitelj biti ponosna.

“Djeci treba ostaviti trag, da se ne stide, nego da budu ponosni na moje pjesme, koncerte i sve što sam stekla.”

Posebno ju raduje, kaže, što su joj unuci znatiželjni, pametni i svoji.

“Pametna su i radoznala djeca, nitko im ništa ne nameće”, poručila je.

