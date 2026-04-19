FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BLAGO MOJE NAJVEĆE /

Neda Ukraden uputila emotivnu poruku kćeri koju rijetko viđamo: 'Sretan ti rođendan mila moja Jeco'

Neda Ukraden uputila emotivnu poruku kćeri koju rijetko viđamo: 'Sretan ti rođendan mila moja Jeco'
×
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Premda Neda Ukraden rijetko kad pokazuje članove svoje obitelji na društvenim mrežama, sada je učinila iznimku i kćeri Jeleni javno čestitala rođendan

19.4.2026.
15:52
Hot.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Glazbena diva 75-godišnja Neda Ukraden iskoristila je svoj Instagram profil kako bi podijelila dirljiv trenutak sa svojim pratiteljima. Naime, danas slavi poseban dan svoje 46-godišnje kćeri jedince Jelene Bilbije Minović.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U objavi iz sunčanog Splita, glazbenica je napisala emotivnu rođendansku čestitku: "Rodila majka na današnji dan svoju ljepoticu, svoju sreću, blago svoje najveće! Sretan ti rođendan, mila moja Jeco."

U nastavku je dodala i želje za budućnost: "Da mi još duuuuuuugooooo živiš zdrava i sretna sa svojom divnom djecom i mojim zetom Pecom. Želi ti tvoja majka Neda."

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Iako je profesionalni život popularne glazbenice oduvijek bio ispunjen putovanjima i nastupima, obitelj joj je uvijek bila na prvom mjestu pa je tako i poštovala želju svoje kćeri koja nikad nije htjela biti javna ličnost, kao ni pojavljivati se na raznim javnim događanjima. Jelena je tako vlasnica kozmetičkog salona u Beogradu, a bavi se i marketingom.

Jedinica Nede Ukraden i srpskog redatelja Milana Bilbije udala se 2009. za Predraga Minovića, s kojim ima troje djece.

Neda UkradenGlazbaJelena Bilbija Minović
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike