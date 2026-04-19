Neda Ukraden uputila emotivnu poruku kćeri koju rijetko viđamo: 'Sretan ti rođendan mila moja Jeco'

Glazbena diva 75-godišnja Neda Ukraden iskoristila je svoj Instagram profil kako bi podijelila dirljiv trenutak sa svojim pratiteljima. Naime, danas slavi poseban dan svoje 46-godišnje kćeri jedince Jelene Bilbije Minović.

U objavi iz sunčanog Splita, glazbenica je napisala emotivnu rođendansku čestitku: "Rodila majka na današnji dan svoju ljepoticu, svoju sreću, blago svoje najveće! Sretan ti rođendan, mila moja Jeco."

U nastavku je dodala i želje za budućnost: "Da mi još duuuuuuugooooo živiš zdrava i sretna sa svojom divnom djecom i mojim zetom Pecom. Želi ti tvoja majka Neda."

Iako je profesionalni život popularne glazbenice oduvijek bio ispunjen putovanjima i nastupima, obitelj joj je uvijek bila na prvom mjestu pa je tako i poštovala želju svoje kćeri koja nikad nije htjela biti javna ličnost, kao ni pojavljivati se na raznim javnim događanjima. Jelena je tako vlasnica kozmetičkog salona u Beogradu, a bavi se i marketingom.

Jedinica Nede Ukraden i srpskog redatelja Milana Bilbije udala se 2009. za Predraga Minovića, s kojim ima troje djece.

